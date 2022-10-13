Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову. ФОТО

Воины украинской армии тяжело ранили российского подполковника, командира полка Артура Зарипова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Командир полка подполковник Зарипов Артур чуть-чуть не дотянул до правильного русского, но воевать уже не будет".

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