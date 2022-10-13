Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову. ФОТО
Воины украинской армии тяжело ранили российского подполковника, командира полка Артура Зарипова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Командир полка подполковник Зарипов Артур чуть-чуть не дотянул до правильного русского, но воевать уже не будет".
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Це не 200 тих дохликів кацапських кидати по посадкам і узбіччям
Если в Тулу я поеду,
Самовар не буду брать.
Столько в Туле самоваров,
За сто лет не сосчитать.
Дохлий ватнік, то "манна небесна" для мордору!
Прикопають десь на якомусь скотомогильнику, запишуть у "безвестіпропавшиє" і х*й з ним...
А тут каліка, ахвіцер - лічи його, корми, плати пенсію ахвіцерську, + він до скону буде "наглядним пасобієм" реклами мордор-армії "Запішісь в армію - нах*я тєбє ногі!"