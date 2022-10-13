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Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову. ФОТО

Воины украинской армии тяжело ранили российского подполковника, командира полка Артура Зарипова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Командир полка подполковник Зарипов Артур чуть-чуть не дотянул до правильного русского, но воевать уже не будет".

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Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову 01
 

армия РФ (19210) ранение (3383) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+35
Краще кацапам робити 300 тих - з ними багато возні, і багато грошей треба виділяти на їх лікування.
Це не 200 тих дохликів кацапських кидати по посадкам і узбіччям
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13.10.2022 01:49
+28
Живи тварина,но лежа ,сри и ссы под себя до конца твоей паскудной жизни!!!
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13.10.2022 02:19
+27
Да и для морали чмобиков калека - очень даже хорошо.
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13.10.2022 01:52
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Частично правыльный, ну и пуй с ним.
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13.10.2022 01:48 Ответить
Краще кацапам робити 300 тих - з ними багато возні, і багато грошей треба виділяти на їх лікування.
Це не 200 тих дохликів кацапських кидати по посадкам і узбіччям
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13.10.2022 01:49 Ответить
Да и для морали чмобиков калека - очень даже хорошо.
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13.10.2022 01:52 Ответить
мій друг Хаймерс каже, що від нього не залежить судьба кацапа,він дуже любить с кацапамі грати "рускую рулєтку"
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13.10.2022 01:55 Ответить
Та уже писали ,особенно у бурят ,они достреливают раненных.
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13.10.2022 05:11 Ответить
Тут вже як пощастить.
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13.10.2022 23:24 Ответить
Молодці ЗСУ!
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13.10.2022 02:05 Ответить
Здохне в корчах, падлюка!
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13.10.2022 02:05 Ответить
Живи тварина,но лежа ,сри и ссы под себя до конца твоей паскудной жизни!!!
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13.10.2022 02:19 Ответить
Кобзон чекатиме недовго.
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13.10.2022 02:21 Ответить
надеюсь ему оторвало ноги
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13.10.2022 02:27 Ответить
Краще руки.
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13.10.2022 05:41 Ответить
А ще краще голову!
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13.10.2022 05:47 Ответить
а вона в нього була?
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13.10.2022 09:41 Ответить
Та яйця ...
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13.10.2022 07:30 Ответить
Вірш з оркостану:

Если в Тулу я поеду,
Самовар не буду брать.
Столько в Туле самоваров,
За сто лет не сосчитать.
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13.10.2022 02:39 Ответить
Якщо мюпоранення призвело до втрати дієздатності і можливості самостійно себе обслужити навіть на очку, то це ще краще, нвж зажмур!! 😁 Для нас краще. Буде наочним прикладом для інших - раз, і пемебування у безпомічному тілі гірше, ніж перебування у найсуворішій в'язниці - два!
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13.10.2022 02:42 Ответить
Був такий кацапсьпский фильм Бумер де водія вантажівки доля покарала, коли він став калікою а його жінка інших чоловіків до хати водила, ото як раз така доля для кацапа краща за смерть, щоб воно до кінця своїх днів мичало
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13.10.2022 03:11 Ответить
Треба взяти Артур до кімнати тортур.
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13.10.2022 03:24 Ответить
А цей прищ з якого стойбіща. Одним словом, як колись говорили в мокшандії ісконно рускіє, ЗВЕРЬ,ну просто зверь что с него взять
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13.10.2022 05:32 Ответить
жаль, что чурбан жив остался...
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13.10.2022 05:56 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів ...
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13.10.2022 06:09 Ответить
А хіба можна промити те, що не передбачено природою, тобто, відсутнє?
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13.10.2022 06:40 Ответить
Поколотил понты и хватит. На вокзал на заработки в переход.
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13.10.2022 06:48 Ответить
Татарва ібуча проклятуща ,****** -виродки
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13.10.2022 07:36 Ответить
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13.10.2022 08:19 Ответить
Це навіть не кацап, а татарин. Хрін його знає. Солдати чурки, командири у них теж чурки. Може кацапи вже в дефіциті. І справді чого вже татарину не йнялося.
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13.10.2022 08:55 Ответить
Недоработка... Учтём.
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13.10.2022 09:19 Ответить
Е нее...))
Дохлий ватнік, то "манна небесна" для мордору!
Прикопають десь на якомусь скотомогильнику, запишуть у "безвестіпропавшиє" і х*й з ним...
А тут каліка, ахвіцер - лічи його, корми, плати пенсію ахвіцерську, + він до скону буде "наглядним пасобієм" реклами мордор-армії "Запішісь в армію - нах*я тєбє ногі!"
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13.10.2022 09:32 Ответить
90процентов россиян фашисты. Но в основном хотят, чтобы воевали другие. Это уже понял наверное Акунин. Перестал оправдывать своих соотечественников. Когда не у них не станет лидера стаи они надеюсь начнут грызть друг друга. Скорей бы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 10:11 Ответить
 
 