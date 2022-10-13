Российские войска всю ночь обстреливали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, есть раненый, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину.

Об этом сообщил в телеграме председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией.

Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже работают.

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Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь с тревогой, но без вражеских атак и в эту минуту спокойно.













