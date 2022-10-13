"Все расплакались, когда к портрету погибшего отца поднесли новорожденного сына". История авиатора Сергея Пархоменко. ФОТО

На похоронах авиатора в небо поднялась пара истребителей, на которых он летал. Так герою отдали последнюю честь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Експрес.online

На счету 25-летнего Сергея Пархоменко - 38 боевых вылетов на Су-25, уничтожение более 50 бронированных машин и 20 танков врага. Офицер погиб во время боевого задания в районе Гуляйполя в Запорожье. Звание "Герой Украины" ему присвоили посмертно.

"Отец, дедушка и брат Сергея — военные авиаторы, — говорит Алексей Гаркуша, пресс-офицер. — Он с детства мечтал связать свою жизнь с военной службой. Именно поэтому после окончания школы поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Когда на Востоке началась антитеррористическая операция, отец курсанта — Игорь Пархоменко — выполнял боевые задания в воздухе, а сын принял решение продолжить обучение в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба на летном факультете. Поступил с первого раза, поразив комиссию как физической, так и теоретической подготовкой, ведь ради своей мечты Сергей с утра до ночи занимался спортом и читал специализированную литературу.

В 2019 году будущий Герой Украины получил квалификацию лётчика третьего класса. После этого пошел служить в 299-ю бригаду тактической авиации в Николаеве. Ему доверили должность командира авиационного звена.

"Недавно Сергей женился и в марте впервые стал папой, – рассказывает Алексей Гаркуша. – Но смог побыть со своим сынишкой всего несколько дней, потому что нес военную службу.

Несмотря на молодой возраст, офицер проявил себя как профессионал, неоднократно выводивший авиационную технику из-под ракетных обстрелов. Сергей выполнил 38 боевых вылетов, во время которых уничтожил немало техники рашистов, 20 цистерн с горючим и несколько сот их военных. Ему прочили большое будущее в военной авиации и часто вдвое старшие побратимы обращались к нему за мудрым советом".

Также смотрите: Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО

Капитана Сергея Пархоменко отметили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Но награду он так и не успел получить лично. Боец героически погиб в бою на Запорожье.

"Из-за того, что в родном Харькове постоянно были обстрелы, родные решили похоронить летчика в Виннице, — рассказывает Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. — Чтобы отдать последнее уважение Сергею, в небо поднялась пара истребителей, на которых погибший летал.

Никто не мог сдержать слез, когда к портрету улыбающегося папы побратимы поднесли на руках его двухмесячного сыночка... Кто знает, может, и он в будущем продолжит военное дело своего славного рода...

После прощания с героем его отец Игорь Пархоменко снова вернулся на передовую и теперь воюет за двоих. Ведь должен обязательно вместе с побратимами отвоевать победу Украины, о которой так мечтал его сын".