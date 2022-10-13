"Все расплакались, когда к портрету погибшего отца поднесли новорожденного сына". История авиатора Сергея Пархоменко. ФОТО
На похоронах авиатора в небо поднялась пара истребителей, на которых он летал. Так герою отдали последнюю честь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Експрес.online
На счету 25-летнего Сергея Пархоменко - 38 боевых вылетов на Су-25, уничтожение более 50 бронированных машин и 20 танков врага. Офицер погиб во время боевого задания в районе Гуляйполя в Запорожье. Звание "Герой Украины" ему присвоили посмертно.
"Отец, дедушка и брат Сергея — военные авиаторы, — говорит Алексей Гаркуша, пресс-офицер. — Он с детства мечтал связать свою жизнь с военной службой. Именно поэтому после окончания школы поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Когда на Востоке началась антитеррористическая операция, отец курсанта — Игорь Пархоменко — выполнял боевые задания в воздухе, а сын принял решение продолжить обучение в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба на летном факультете. Поступил с первого раза, поразив комиссию как физической, так и теоретической подготовкой, ведь ради своей мечты Сергей с утра до ночи занимался спортом и читал специализированную литературу.
В 2019 году будущий Герой Украины получил квалификацию лётчика третьего класса. После этого пошел служить в 299-ю бригаду тактической авиации в Николаеве. Ему доверили должность командира авиационного звена.
"Недавно Сергей женился и в марте впервые стал папой, – рассказывает Алексей Гаркуша. – Но смог побыть со своим сынишкой всего несколько дней, потому что нес военную службу.
Несмотря на молодой возраст, офицер проявил себя как профессионал, неоднократно выводивший авиационную технику из-под ракетных обстрелов. Сергей выполнил 38 боевых вылетов, во время которых уничтожил немало техники рашистов, 20 цистерн с горючим и несколько сот их военных. Ему прочили большое будущее в военной авиации и часто вдвое старшие побратимы обращались к нему за мудрым советом".
Капитана Сергея Пархоменко отметили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Но награду он так и не успел получить лично. Боец героически погиб в бою на Запорожье.
"Из-за того, что в родном Харькове постоянно были обстрелы, родные решили похоронить летчика в Виннице, — рассказывает Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. — Чтобы отдать последнее уважение Сергею, в небо поднялась пара истребителей, на которых погибший летал.
Никто не мог сдержать слез, когда к портрету улыбающегося папы побратимы поднесли на руках его двухмесячного сыночка... Кто знает, может, и он в будущем продолжит военное дело своего славного рода...
После прощания с героем его отец Игорь Пархоменко снова вернулся на передовую и теперь воюет за двоих. Ведь должен обязательно вместе с побратимами отвоевать победу Украины, о которой так мечтал его сын".
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Напередодні повномасштабного вторгнення, Держкіно не профінансувало створення жодного українського патріотичного фільму, жодного фільму про російсько-украхнську війну, жодного історичного фільму (це все було визнане не актуальним).
Натомість найбільше державного фінансування отримав фільм "мій юний принц" з пропагандою сексуальних девіацій і антихристиянською пропагандою.
Маніхеї працюють на московитів.
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