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Последствия удара РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали ребенка, продолжаются поиски еще 7 человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 13 октября российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке города Николаев. Сейчас там идет спасательно-поисковая операция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Последствия удара РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали ребенка, продолжаются поиски еще 7 человек 01

"Ночью город Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек", - говорится в сообщении.

В общей сложности город обстреляли 8 ракет с-300.

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Последствия удара РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали ребенка, продолжаются поиски еще 7 человек 02
Последствия удара РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали ребенка, продолжаются поиски еще 7 человек 03

Автор: 

Николаев (2151) обстрел (27129) Ким Виталий (243)


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Как по-разному разрушаются кирпичные и панельные дома... При попадании в панельный обрушается весь подъезд...
Новые надо строить с учетом дальнейшей "освободительной" миссии наших "братьев"
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13.10.2022 08:48 Ответить
наверное зависит в какой этаж попали, в ЗП попадали в нижние, суки гребанные
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13.10.2022 08:55 Ответить
Это что, ребенок лежал в ванне, поэтому выжил? В рубашке родился.
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13.10.2022 08:50 Ответить
Кацап это диагноз.

Надеюсь, что явное большинство из украинцев кто раньше плохо относился к Бандере сейчас относятся хорошо или хотя бы "с пониманием".
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13.10.2022 09:29 Ответить
 
 