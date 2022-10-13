Последствия удара РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали ребенка, продолжаются поиски еще 7 человек. ФОТОрепортаж
В ночь на 13 октября российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке города Николаев. Сейчас там идет спасательно-поисковая операция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью город Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек", - говорится в сообщении.
В общей сложности город обстреляли 8 ракет с-300.
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Новые надо строить с учетом дальнейшей "освободительной" миссии наших "братьев"
Надеюсь, что явное большинство из украинцев кто раньше плохо относился к Бандере сейчас относятся хорошо или хотя бы "с пониманием".