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В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом "За отвагу". ФОТО

Станислав Богданов отсидел уже 10 лет за убийство судьи и должен был отбыть еще 13 лет наказания. Но решил "изменить что-то в своей жизни".

Видео награждения "вагнеровцев" было опубликовано накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из награжденных – Станислав Богданов. В 2013 году ему присудили 23 года за убийство с особой жестокостью, связанное с разбоем. Богданов забил свою жертву – 32-летнего судью Сергея Жиганова – кочергой и гантелями. А затем украл из его дома банковские карточки, документы, электроинструменты и золотое украшение. На тот момент Богданову было 25 лет, и у него уже была судимость.

Теперь Богданов, как и еще трое "вагнеровцев", получил справку о помиловании, грамоте от начальника Национального центра Минобороны РФ, памятный знак за ранение и медаль "За отвагу".

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Награды вручали в госпитале в оккупированном Луганске. На видео заметно, что у Богданова нет правой ноги ниже колена.

"Хотел попытаться изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только один раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поделился Богданов размышлениями с российскими пропагандистами.

В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом За отвагу 01
В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом За отвагу 02

помилование (219) заключенные (511) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+17
Утилізація біосміття.
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13.10.2022 09:42
+13
Бляха, от генетично дебильна пика....
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
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13.10.2022 09:55
+10
типовий дегенерат
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
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13.10.2022 09:45
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Утилізація біосміття.
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13.10.2022 09:42 Ответить
це добре! оклигає, та й піде знову гантелями вимахувати!
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13.10.2022 09:43 Ответить
збухається і здохне у смітті...
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13.10.2022 09:46 Ответить
Hi. Декiлька днiв тому Пригожин на вiдео точно з такими ж розповiдав що в них шлях лише один, який протез (а може й нi) i назад на утилiзацiю. Нiхто там нiкого не буде випускати на свободу.
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13.10.2022 09:48 Ответить
то погано. гарну б звірюку на волю б випустили....
наслідки якими б були....
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13.10.2022 09:52 Ответить
Пошкандибає.

"...Одна нога у ней была короче...".
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13.10.2022 10:43 Ответить
типовий дегенерат
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
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13.10.2022 09:45 Ответить
все в нього вийде, якщо відпустять.
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13.10.2022 09:53 Ответить
Своїх найкращих воїнів посилають в Україну...
Оркостан, він такий гуаноподібний...
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13.10.2022 09:46 Ответить
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13.10.2022 09:49 Ответить
Пропагандонське шоу .. Хвилинка слави , а завтра за цього у..бка вже забудуть , і буде він доживати свій вік десь під забором . Або знову когось приб'є і сяде туди де йому й місце .
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13.10.2022 09:54 Ответить
Бляха, от генетично дебильна пика....
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
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13.10.2022 09:55 Ответить
лицо убийцы, рано или поздно он доберется до очередной жертвы, даже без ноги
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13.10.2022 10:01 Ответить
російського суддю?
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13.10.2022 10:04 Ответить
А міг дебіл здатися і допомогти очиститися українському правосуддю.
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13.10.2022 10:13 Ответить
Яка країна, такі й кавалери нагород.
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13.10.2022 10:20 Ответить
Морда "героя" путинской россии красноречиво говорит о его стране, в которой закон загнан под шконку.
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13.10.2022 10:28 Ответить
Ну тепер може собі купити шарманку "Маленькі качечки" з музичною з мелодією і в підземний перехід
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13.10.2022 10:52 Ответить
Ну и рожи у них.
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13.10.2022 11:28 Ответить
На лице написано- лишнехромосомное животное
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13.10.2022 11:30 Ответить
Таких животных нельзя выпускать среди людей!
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13.10.2022 12:03 Ответить
Чудак проводил в мордоре судебную реформу так как предидущие привели только к засилью беспредела и бесправности орков./ касается и Украины с ее судебными десятилетними реформами судов/
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13.10.2022 12:06 Ответить
такі ось герої на московії, а в нас кошовий, козловський, тож не далеко пішли.
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13.10.2022 12:43 Ответить
По понятиям, этот кент, получив государственную награду, считается ссученным. Теперь каждый благородный сиделец обязан отпетушарить его.
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13.10.2022 13:23 Ответить
И шо?
Если бы украинец забил судью, прокурора и следователя кочергой, в зависимости от ситуации - я бы его назвал патриотом и на медаль!!!!
А вот если бы выпустили ментов, которые спьяну застрелили ребенка - то это возмущает!
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13.10.2022 14:33 Ответить
 
 