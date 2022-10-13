В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом "За отвагу". ФОТО

Станислав Богданов отсидел уже 10 лет за убийство судьи и должен был отбыть еще 13 лет наказания. Но решил "изменить что-то в своей жизни".

Видео награждения "вагнеровцев" было опубликовано накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из награжденных – Станислав Богданов. В 2013 году ему присудили 23 года за убийство с особой жестокостью, связанное с разбоем. Богданов забил свою жертву – 32-летнего судью Сергея Жиганова – кочергой и гантелями. А затем украл из его дома банковские карточки, документы, электроинструменты и золотое украшение. На тот момент Богданову было 25 лет, и у него уже была судимость.

Теперь Богданов, как и еще трое "вагнеровцев", получил справку о помиловании, грамоте от начальника Национального центра Минобороны РФ, памятный знак за ранение и медаль "За отвагу".

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Награды вручали в госпитале в оккупированном Луганске. На видео заметно, что у Богданова нет правой ноги ниже колена.

"Хотел попытаться изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только один раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поделился Богданов размышлениями с российскими пропагандистами.



