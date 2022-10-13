В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом "За отвагу". ФОТО
Станислав Богданов отсидел уже 10 лет за убийство судьи и должен был отбыть еще 13 лет наказания. Но решил "изменить что-то в своей жизни".
Видео награждения "вагнеровцев" было опубликовано накануне, сообщает Цензор.НЕТ.
Один из награжденных – Станислав Богданов. В 2013 году ему присудили 23 года за убийство с особой жестокостью, связанное с разбоем. Богданов забил свою жертву – 32-летнего судью Сергея Жиганова – кочергой и гантелями. А затем украл из его дома банковские карточки, документы, электроинструменты и золотое украшение. На тот момент Богданову было 25 лет, и у него уже была судимость.
Теперь Богданов, как и еще трое "вагнеровцев", получил справку о помиловании, грамоте от начальника Национального центра Минобороны РФ, памятный знак за ранение и медаль "За отвагу".
Награды вручали в госпитале в оккупированном Луганске. На видео заметно, что у Богданова нет правой ноги ниже колена.
"Хотел попытаться изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только один раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поделился Богданов размышлениями с российскими пропагандистами.
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наслідки якими б були....
"...Одна нога у ней была короче...".
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
Оркостан, він такий гуаноподібний...
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
Если бы украинец забил судью, прокурора и следователя кочергой, в зависимости от ситуации - я бы его назвал патриотом и на медаль!!!!
А вот если бы выпустили ментов, которые спьяну застрелили ребенка - то это возмущает!