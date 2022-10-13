6 судов с 154 тыс тонн украинской агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО
13 октября из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" вышли в рейсы шесть судов с украинской агропродукцией.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY. Из порта "Черноморск" вышли - WEI HE, YAF S. Из порта "Южный" вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", говорится в сообщении.
По данным ведомства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн. тонн агропродукции.
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Yakov Nemo
показать весь комментарий13.10.2022 11:35 Ответить Мне нравится 1
Ігор Медушівський
показать весь комментарий13.10.2022 11:41 Ответить Мне нравится 0
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