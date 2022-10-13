6 судов с 154 тыс тонн украинской агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

13 октября из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" вышли в рейсы шесть судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY. Из порта "Черноморск" вышли - WEI HE, YAF S. Из порта "Южный" вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", говорится в сообщении.

По данным ведомства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн. тонн агропродукции.





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