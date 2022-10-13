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6 судов с 154 тыс тонн украинской агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

13 октября из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" вышли в рейсы шесть судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY. Из порта "Черноморск" вышли - WEI HE, YAF S. Из порта "Южный" вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", говорится в сообщении.

По данным ведомства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн. тонн агропродукции.

6 судов с 154 тыс тонн украинской агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры 01
6 судов с 154 тыс тонн украинской агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры 02

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зерно (1070) корабль (2041) порт (733) экспорт (877) зерновые (99) Мининфраструктуры (941)


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Такие радостные все , это как с масками , . А что вы завтра жрать будете сами , никто не думает Это первое и второе , менять надо на оружие , а не просто отдавать за деньги
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13.10.2022 11:35 Ответить
А самим буде вакуумна-пососака на весні .
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13.10.2022 11:41 Ответить
 
 