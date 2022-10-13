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Новости Фото Война
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Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители. ФОТОрепортаж

За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 01

"Армия РФ атаковала города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Красногоровка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Опытное, Карловка, Ильинка, Берховка, Иванополье, Орловка.

Оккупанты вели огонь из артиллерии, танков, РСЗО "Град", "Ураган", минометов. Разрушены и повреждены 24 гражданских объекта - 13 жилых домов, школа, котельная, торговые павильоны, магазин, хозяйственные сооружения", - говорится в сообщении.

Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 02

Пятнадцать ударов рашисты нанесли по Авдеевке.

Один из прилетов, который произошел около 8 часов утра, унес жизни гражданских жителей, есть травмированные. Поврежден многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

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Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 03

Из артиллерии российские военные обстреляли Бахмут. Разрушения получили 8 частных домов, хозяйственные постройки и гаражное помещение", - добавили в Нацполиции.

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Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 04

Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 05
Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 06
Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 07
Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители 08

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642) Авдеевка (2444)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 12:32 Ответить
 
 