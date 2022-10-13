Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители. ФОТОрепортаж

За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Армия РФ атаковала города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Красногоровка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Опытное, Карловка, Ильинка, Берховка, Иванополье, Орловка.

Оккупанты вели огонь из артиллерии, танков, РСЗО "Град", "Ураган", минометов. Разрушены и повреждены 24 гражданских объекта - 13 жилых домов, школа, котельная, торговые павильоны, магазин, хозяйственные сооружения", - говорится в сообщении.

Пятнадцать ударов рашисты нанесли по Авдеевке.

Один из прилетов, который произошел около 8 часов утра, унес жизни гражданских жителей, есть травмированные. Поврежден многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

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Из артиллерии российские военные обстреляли Бахмут. Разрушения получили 8 частных домов, хозяйственные постройки и гаражное помещение", - добавили в Нацполиции.

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