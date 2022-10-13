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Еще четырем лицам сообщено о подозрении в организации псевдореферендума в Луганской области. ФОТО

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданкам Украины, участвовавшим в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая приняла присягу так называемого "депутата народного совета ЛНР III созыва" и заняла псевдодолжность "заместителя председателя общественной палаты ЛНР". Она приняла участие в создании так называемого "общественного штаба по проведению незаконного референдума". Подозреваемая осуществляла мероприятия по агитации в поддержку проведения фейкового мероприятия. Также она проголосовала за принятие так называемого Закона "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" и постановление о назначении такого псевдореферендума.

Также в середине сентября 2022 года три жительницы Луганщины согласились принять участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области. Подозреваемые заняли псевдодолжности председателя "территориальной избирательной комиссии г. Первомайск", главы "территориальной избирательной комиссии г. Лисичанск" и секретаря "территориальной избирательной комиссии г. Антрацит и Антрацитовского района".

Подозреваемым инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте также: Генассамблея ООН осудила российские псевдореферендумы и поддержала территориальную целостность Украины

Еще четырем лицам сообщено о подозрении в организации псевдореферендума в Луганской области 01

Автор: 

государственная измена (1540) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467) псевдореферендум (135) Луганская область (6496)


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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3927173.html Вільний світ перейменовує свої вулиці, щоб висловити підтримку українцям

У Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню перейменували на «Український шлях».
*Осло (Норвегія)* - площа Вільної України.
*Вільнюс (Литва)* - вулиця Героїв України.
*Рига (Латвія)* - вулиця Української Незалежності.
*Таллінн (Естонія)* - площа України.
*Торонто (Канада)* - площа Вільної України.
*Прага (Чехія)* - вулиця Українських Героїв .
*Прага (Чехія)* - міст Віталія Скакуна - Героя України, який ціною свого життя підірвав Генічеський міст.
*Краків (Польща)* - площа Вільної України.
*Познань (Польща)* - площа Захисників України.
*Гданськ (Польща)* - площа Героїчного Маріуполя.
*Гдиня (Польща)* - площа Вільної України.
*Канни (Франція)* - площа Тараса Шевченка.
*Рейк'явік (Ісландія)* - площа Києва.
*Тирана (Албанія)* - вулиця Вільної України.
*Стокгольм (Швеція)* - "Місце вільної України" - частина парку
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13.10.2022 12:00 Ответить
a нащо мордяки затуляєте?
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13.10.2022 12:07 Ответить
Дуже багато синяків.
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13.10.2022 14:46 Ответить
Коли ми, у військовий час, нарешті почуємо новини про подібні події приблизно з таким текстом. _В деокупованому населеному пункті N співробітниками спеціальних органів були заарештовані та допитані зрадники Батьківщини. Воєнно-польовий суд після розгляду справи визнав провину заарештованих та виголосив їм смертну кару, як ЄДИНИЙ вид покарання за цей злочин у воєнні часи. Вирок виконаний негайно_. Розумієте, владо, ось це ми хочемо нарешті почути!
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13.10.2022 12:15 Ответить
я вгадаю їх національність з одного разу
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13.10.2022 12:18 Ответить
Будуть працювати на будівництві, як німці після війни.
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13.10.2022 15:16 Ответить
 
 