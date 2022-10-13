Еще четырем лицам сообщено о подозрении в организации псевдореферендума в Луганской области. ФОТО
При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданкам Украины, участвовавшим в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая приняла присягу так называемого "депутата народного совета ЛНР III созыва" и заняла псевдодолжность "заместителя председателя общественной палаты ЛНР". Она приняла участие в создании так называемого "общественного штаба по проведению незаконного референдума". Подозреваемая осуществляла мероприятия по агитации в поддержку проведения фейкового мероприятия. Также она проголосовала за принятие так называемого Закона "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" и постановление о назначении такого псевдореферендума.
Также в середине сентября 2022 года три жительницы Луганщины согласились принять участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области. Подозреваемые заняли псевдодолжности председателя "территориальной избирательной комиссии г. Первомайск", главы "территориальной избирательной комиссии г. Лисичанск" и секретаря "территориальной избирательной комиссии г. Антрацит и Антрацитовского района".
Подозреваемым инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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