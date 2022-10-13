РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11003 посетителя онлайн
Новости Фото Война
9 562 15

В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ "налоги" с местных, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и ГБР задержали местную жительницу, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины и еще с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ

В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ налоги с местных, - СБУ 01

"Во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА" в должности руководителя среднего звена. Установлено, что на новой должности злоумышленница принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российско-оккупационных войск.

Также предательница убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу в новых налоговых органах оккупантов", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ налоги с местных, - СБУ 02

В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ налоги с местных, - СБУ 03
В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ налоги с местных, - СБУ 04
В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ налоги с местных, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (19893) Харьковщина (5577) государственная измена (1540) деоккупация (847) Купянск (631)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Почему не в наручниках мордой в землю?
показать весь комментарий
13.10.2022 12:19
+8
И много наших недоналоговиков, особенно среди руководства, оказались за многие годы на зоне?... Сплошное купи-продай и вопрос решится. И да, на задерживаемых надо наручники надевать , а не на раслабоне чилить
показать весь комментарий
13.10.2022 12:19
+7
ага, ніби якесь сімейне фото
показать весь комментарий
13.10.2022 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде на зоні "завхозом" .
показать весь комментарий
13.10.2022 12:16 Ответить
И много наших недоналоговиков, особенно среди руководства, оказались за многие годы на зоне?... Сплошное купи-продай и вопрос решится. И да, на задерживаемых надо наручники надевать , а не на раслабоне чилить
показать весь комментарий
13.10.2022 12:19 Ответить
Тут не корупція , а зрада Батьківщини - тому буде топтати зону .
показать весь комментарий
13.10.2022 12:22 Ответить
а, если коррупция, то топчат бутерброды с икрой дома....
показать весь комментарий
13.10.2022 12:32 Ответить
Усі тридцять років наша країна будувалася на корупції і це навіть було "модно" .
показать весь комментарий
13.10.2022 12:37 Ответить
Почему не в наручниках мордой в землю?
показать весь комментарий
13.10.2022 12:19 Ответить
ага, ніби якесь сімейне фото
показать весь комментарий
13.10.2022 12:36 Ответить
..ничО, успешная-счастливая Штепа проконсультирует "кому шо" занести в пещерном правосудии, ещё и на повышение пойдёт у дермака-портнова
показать весь комментарий
13.10.2022 12:44 Ответить
Мабуть ще й платню отримувала до сьогодні.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:07 Ответить
молода баба,я розумію-стара людина,прожжонна закваска,роджена в ссср,але тут молода людина,а в голові та сама каша з руского міра (((
показать весь комментарий
13.10.2022 13:32 Ответить
Ляхi як у коняхi !!🐴
показать весь комментарий
13.10.2022 13:33 Ответить
Падаткова іншпекція,судосвинство,пажарніки,міскіє та районниє ради, паліція,обл енергі,землє управління при радах,адміністрації райоонния,обласних -

Неповний перелік
Не заплямованих у корупції та свавіллі,колоборації,
Це ще не розшаруділи громади не потерпаючих від бойових дій,там гай шумить...
показать весь комментарий
13.10.2022 13:41 Ответить
На фото якась дівчина проводжає свого хлопця на працю до СБУ....
показать весь комментарий
13.10.2022 14:11 Ответить
не хотіли очищати державні установи від хабарників та корупціонерів , це зробила війна…
показать весь комментарий
13.10.2022 14:50 Ответить
 
 