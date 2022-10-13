В деоккупированном Купянске задержали топ-приспешницу рашистов, собиравшую для РФ "налоги" с местных, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и ГБР задержали местную жительницу, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины и еще с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА" в должности руководителя среднего звена. Установлено, что на новой должности злоумышленница принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российско-оккупационных войск.

Также предательница убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу в новых налоговых органах оккупантов", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.









