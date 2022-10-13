В результате обстрела Купянска вспыхнул пожар на площади примерно 300 кв. м, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 13 октября враг в очередной раз произвел обстрел города Купянск, в результате чего произошел пожар в магазине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается пламя распространилось на соседние торговые объекты.

В общей сложности горело три здания на общей площади около 300 кв.м. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС.

В 11:10 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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