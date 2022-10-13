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"Укрпочта" запускает в продажу первые марки в новой серии "Вооруженные силы Украины", - Смилянский. ФОТО

Завтра, 14 октября, в честь Дня защитников и защитниц Украины, "Укрпочта" выпускает первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины": Сухопутные войска, ВМС, ТРО, ССО, Десантно-Штурмовые и Воздушные Силы ВСУ.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"В следующих выпусках будут и ГУР, Связисты, Медики и другие. А в этом, первом, выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - написал Смелянский.

Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров. Часть собранных средств от продаж будет направлена ​​на помощь Вооруженным Силам Украины.

Все марки, открытки и конверты можно будет приобрести онлайн и в отделениях Укрпочты. Спецпогашение марок серии "Слава ВСУ!" пройдет 14-15 октября во всех филиалах Укрпочты. Штемпеля временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и Херсонской области будут работать на столичном Главпочтамте.

Укрпочта запускает в продажу первые марки в новой серии Вооруженные силы Украины, - Смилянский 01

Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) марка (33)


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Топ комментарии
+2
Точно и ещё напомню, Смелянский это тот самый персонаж, который публично обосрался показав своё не знание зарплаты простых почтальонов, при этом сам имеет рекордные доходы. Теперь вот на марочках вылез попиарится
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13.10.2022 13:57
+2
Мені ідея з воєннимі марками подобается. це популяризація України в світі і ще раз нагадування НАТО, ЩО УКРАЇНА ІДЕ ПОПЕРЕДУ ВСІХ
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13.10.2022 14:07
+1
Смілянський, ти нормальний сервіс роби на пошті, зарплати плати на пошті нормальні, а не грай на почуттях українців. Заробляють гроші не використовуючи патріотизм!
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13.10.2022 13:53
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Смілянський, ти нормальний сервіс роби на пошті, зарплати плати на пошті нормальні, а не грай на почуттях українців. Заробляють гроші не використовуючи патріотизм!
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13.10.2022 13:53 Ответить
Точно и ещё напомню, Смелянский это тот самый персонаж, который публично обосрался показав своё не знание зарплаты простых почтальонов, при этом сам имеет рекордные доходы. Теперь вот на марочках вылез попиарится
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13.10.2022 13:57 Ответить
Ну была зарплата до войны 2 милллиона,сейчас оно открыло для себя золотую жилу и походу уже до 5 лямов поднялась. Но если б вы знали сколько отбитых его защищает - это же топ менеджер, он поднял укрпошту.... Как вообще такое может быть в стране (((. Оператор укрпошты ,судя по отзывам на внутри орг , получает 7300 гривен... И структура же не частная, а государственная... А если по цепочке руководства пройтись - замы, начальники.... премии (как там у них есть формулировки прикольные ,а -Надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 104 284 гривны, а оплата отпусков, индексация - 531 759 гривен.)... То сколько они на себя лярдов тратят?
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13.10.2022 14:22 Ответить
Ці марки полетять по світу і про героїв - українців будуть знати в різних країнах
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13.10.2022 14:00 Ответить
Дописувачі зверху так не думають. У них навкруги - суцільна зрада. Мабуть з окопів постять...
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13.10.2022 14:02 Ответить
Мені ідея з воєннимі марками подобается. це популяризація України в світі і ще раз нагадування НАТО, ЩО УКРАЇНА ІДЕ ПОПЕРЕДУ ВСІХ
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13.10.2022 14:07 Ответить
Само ты зрада. Первые марки можно было купить и 69 гривен блок , а из последних https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&path=83&product_id=503&limit=100 Доброго вечора, ми з України!" W - уже за 300 гривен перевалило.....Конечно зрада ...
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13.10.2022 14:27 Ответить
Хай на пошті краще марки по 300 грн продають, а ніж ікру кабачкову у банках чи дитячу присипку.
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13.10.2022 14:41 Ответить
то же правильно.
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13.10.2022 14:43 Ответить
А проста листоноша, як мала 7 000 грн зарплати, так і матиме.............. Ану скажіть які зарплати собі Смілянський і його всі зами отримали за останній місяць ?!

п.с. йди в дупу зі своїми марками, Смілянський! Ти аферист, який знущається з листонош і простих працівників пошти !
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13.10.2022 19:50 Ответить
 
 