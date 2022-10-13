РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11003 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 577 18

В освобожденные города и села Харьковщины возвращается связь: в регион прибыли 150 комплектов Starlink. ФОТО

В Харьковскую область прибыли 150 сверхсовременных комплектов Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию в телеграме.

Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не будет восстановлена ​​поврежденная инфраструктура.

В настоящее время в Харьковской области мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие.

Остальные комплекты получат местные власти, чтобы наладить быстрое и эффективное восстановление освобожденных территорий.

"Благодарим Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink", - добавили в Минреинтеграции.

Читайте также: Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах. КАРТА

В освобожденные города и села Харьковщины возвращается связь: в регион прибыли 150 комплектов Starlink 01


В освобожденные города и села Харьковщины возвращается связь: в регион прибыли 150 комплектов Starlink 02

Автор: 

связь (322) Харьковщина (5577) Starlink (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Надо называть вещи своими именами, когда Украина была в жопе и рисковала быть потеряной между областями и в ключевых сферах деятельности, тогда Маск безвозмездно обеспечил критически важные обьекты, армию, медицину своим детищем и запустил старлинк в Украине, что стоило ему и его компании многие миллионы!!! доляров. В условиях войны это было спасительной, без всяких преувеличений, для нас акцией. За это благодарны будем всегда и его последующие интервью этого не изменят.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:55
+4
Це не благодійна акція, ми купуємо за свої кошти та самі оплачуємо пакети
показать весь комментарий
13.10.2022 14:40
+2
Старлінки прибули, тож давайте всі хором ще раз плюнемо в Маска!
показать весь комментарий
13.10.2022 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старлінки прибули, тож давайте всі хором ще раз плюнемо в Маска!
показать весь комментарий
13.10.2022 14:27 Ответить
Це не благодійна акція, ми купуємо за свої кошти та самі оплачуємо пакети
показать весь комментарий
13.10.2022 14:40 Ответить
Надо называть вещи своими именами, когда Украина была в жопе и рисковала быть потеряной между областями и в ключевых сферах деятельности, тогда Маск безвозмездно обеспечил критически важные обьекты, армию, медицину своим детищем и запустил старлинк в Украине, что стоило ему и его компании многие миллионы!!! доляров. В условиях войны это было спасительной, без всяких преувеличений, для нас акцией. За это благодарны будем всегда и его последующие интервью этого не изменят.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:55 Ответить
якщо маск затребує віддати ***** харківську область через помилки якого-нибудь умовного брєжнєва, теж сглотнеш?
показать весь комментарий
13.10.2022 16:09 Ответить
Перепрошую, ви сьогодні молочку, хліб купували? Всім директорам та власникам тих підприємств подякували?

Це що, подарунок особисто від Ілона Маска?
показать весь комментарий
13.10.2022 14:50 Ответить
Де я казав про подяку? Дякувати треба тильки Найвеличнішому за те, шо не втік!
показать весь комментарий
13.10.2022 15:06 Ответить
ОК, пропоную так: за Старлінки - подяка, за ******* твіти - плюнути.
показать весь комментарий
13.10.2022 15:12 Ответить
Ще чого? Старлінки він був зобовʼязаний передати. Увесь світ Україні винен як земля колхозу. Залишається тільки плюнути. Ану всі хором - раз, два, тьху!
показать весь комментарий
13.10.2022 15:17 Ответить
одна добра справа не покриває кілька дебільних - це ази
показать весь комментарий
13.10.2022 16:11 Ответить
Звичайно! Шо таке якісь срані старлінки? В нас вони на кожному смітнику. Наші воїни пожаліли Маска, взяли їх з собою, бо він дуже просив. А от пост в твітері - це дуже серьозно. Таке не пробачають! Тьху на нього!
показать весь комментарий
13.10.2022 16:21 Ответить
Andrey Shpansky, Starlink не працює на Росії, в Білорусії, на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.

Це "подарунок" особисто від Ілона Маска.)
показать весь комментарий
13.10.2022 18:14 Ответить
Так, за це теж щіра подяка!

За усяку х-ню в твітері - фууу. Вибачте, я справді не можу зрозуміти чому так не можна: за гарні вчинки - подяка, за не дуже добрі - "фууу"?

Що, насправді, тільки або подяка, або "фууу"? Що це за екстремізм бінарний?
показать весь комментарий
13.10.2022 19:03 Ответить
Andrey Shpansky, ця публікація не про твітер, а про Starlink. Тому твоє "фууу" замість ПОДЯКИ тут не доречне, схоже на тролінг, касап?..
показать весь комментарий
13.10.2022 19:51 Ответить
Звичайно ж кацап. Цілуй (якщо ми вже на "ти") тепер Маска пожитєво , скіки б він не пропонував "мирних інициатів". От такий ото тролінг.
показать весь комментарий
13.10.2022 20:02 Ответить
Andrey Shpansky, ти про що?).. Ілон Маск далеко не "святий", хоч він в багатьох речах і геній, можливо саме тому.
Не потрібно сподіватись, що він є патріотом України ("це не його війна"). Але його старлінки допомагають перемогти, і конкретно за це можна йому дякувати. А не шукати якись негатив, що не по темі публікації.
показать весь комментарий
13.10.2022 23:43 Ответить
 
 