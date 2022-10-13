В освобожденные города и села Харьковщины возвращается связь: в регион прибыли 150 комплектов Starlink. ФОТО
В Харьковскую область прибыли 150 сверхсовременных комплектов Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию в телеграме.
Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не будет восстановлена поврежденная инфраструктура.
В настоящее время в Харьковской области мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие.
Остальные комплекты получат местные власти, чтобы наладить быстрое и эффективное восстановление освобожденных территорий.
"Благодарим Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink", - добавили в Минреинтеграции.
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+5 Игорь Билык
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+4 Артем #512840
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+2 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий13.10.2022 14:27
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Це що, подарунок особисто від Ілона Маска?
Це "подарунок" особисто від Ілона Маска.)
За усяку х-ню в твітері - фууу. Вибачте, я справді не можу зрозуміти чому так не можна: за гарні вчинки - подяка, за не дуже добрі - "фууу"?
Що, насправді, тільки або подяка, або "фууу"? Що це за екстремізм бінарний?
Не потрібно сподіватись, що він є патріотом України ("це не його війна"). Але його старлінки допомагають перемогти, і конкретно за це можна йому дякувати. А не шукати якись негатив, що не по темі публікації.