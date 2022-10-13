В освобожденные города и села Харьковщины возвращается связь: в регион прибыли 150 комплектов Starlink. ФОТО

В Харьковскую область прибыли 150 сверхсовременных комплектов Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию в телеграме.

Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не будет восстановлена ​​поврежденная инфраструктура.

В настоящее время в Харьковской области мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие.

Остальные комплекты получат местные власти, чтобы наладить быстрое и эффективное восстановление освобожденных территорий.

"Благодарим Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink", - добавили в Минреинтеграции.

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