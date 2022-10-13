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Пятерых человек ищут под завалами многоэтажки в Николаеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Аварийно-спасательные и поисковые работы в Николаеве после ночного обстрела РФ продолжаются, под завалами многоэтажного дома находятся пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели достали из-под завалов тела двух погибших: мужчину в возрасте 31 года и 80-летнюю женщину. По информации под завалами находятся еще пять человек. Дополнительно привлечены бульдозер, кран Liebherr и экскаватор. По состоянию на 13:00, привлечены девять единиц техники и 37 спасателей", - говорится в сообщении.

Пятерых человек ищут под завалами многоэтажки в Николаеве, - ГСЧС 01
Пятерых человек ищут под завалами многоэтажки в Николаеве, - ГСЧС 02
Пятерых человек ищут под завалами многоэтажки в Николаеве, - ГСЧС 03
Пятерых человек ищут под завалами многоэтажки в Николаеве, - ГСЧС 04

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Николаев (2151) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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