Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября 2022 около 21:00 во время объявления сигнала "воздушная тревога".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БпЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136". По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.
Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших среди населения нет. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины.
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про пілотаж, аеродинаміку й про авіацію (у чому маю певний досвід) тобі пояснювати?
ти звідки? територіально не конкретно
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мінєтчік цапський - third
якщо я визначив, що то не гумор, а сарказм: ти тупе - уйо*біщє, я таки - РОЗУМНИК)))
Коллего, ось пруф:
http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html
І тих пруфів повний інтернет.
щоби такого не "бувало", застосовуэться система «свій - чужий»
Для зрадое...оф:
Первое, при сопоставлении стоимости нужно сравнивать сколько ущерба может нанести несбитые дроны, которые попадут в цель, это раз.
Второе, с чем сравнивать? Мы теряем 1 самолет на 5 дронов-шахидов? Нет, мы впервые потеряли самолет во время охоты за ними? Между тем как истребители и ПВО уже сбили штук 100 подобных дронов.
Случается всякое, особенно во время войны. Бывает самолет разбивается из-за изношенного двигателя, ошибки-усталости лётчика, погоды наконец... причём вообще никого не сбив и не защитив. Воевать сложно, особенно в таких условиях, в каких воюет наша авиация.
Это я уже не говорю про потери от дружественного огня, особенно в начале войны, да и теперь случается.
я пропоную другий метод боротьби з шахідами
він складаєтьсяч з трьох рівнів
перший рівень-прикордоники і тероборона за допомогою ПЗРК польського виробництва
другий рівень -вертольоти які знаходяться на відстані 40-50км
від першої лінії
третя лінія-ПВО яке конкретно захищає ту чи іншу територію
главне гарна комунікація між лініями
довжина кордону з білорусію приблизно 650км по прямій
ось на таку ділянку потрібно 4-5пар вертольотів
щоб посмінно робили 24 години в сутки
один вертоліт держить радіус 80км
Тому головна проблєма - виявити дрон і оперативно до нього наблизитися.
Пілоту відпочинку і відновлення !!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються з України під час війни московіі проти України!,