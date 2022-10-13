Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября 2022 около 21:00 во время объявления сигнала "воздушная тревога".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БпЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136". По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших среди населения нет. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины.







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