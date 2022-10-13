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Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября 2022 около 21:00 во время объявления сигнала "воздушная тревога".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 01

"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БпЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136". По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших среди населения нет. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины.


Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 02
Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 03

Также читайте: Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT


Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 04
Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 05
Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР 06

Винницкая область (1034) падение (195) самолет (3591) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+47
Головне шо живий. Скорішого одужання.
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13.10.2022 15:50
+24
Головне fighter pilot вижив. Одужання герою!
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13.10.2022 15:55
+21
Такі собі "безглузді балалайки", через які ми вже почали втрачати бойові літаки, і навіть не на аеродромах.
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13.10.2022 15:50
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Такі собі "безглузді балалайки", через які ми вже почали втрачати бойові літаки, і навіть не на аеродромах.
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13.10.2022 15:50 Ответить
потрібно міняти тактику заходу на перехоплення і буде все ок
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13.10.2022 16:42 Ответить
молодець! Чому ти ще не в ГШ?
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13.10.2022 18:04 Ответить
бо я розумний, знаю елементарну фізику, але не вчився на військового... довелось, але не вчився(
про пілотаж, аеродинаміку й про авіацію (у чому маю певний досвід) тобі пояснювати?
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13.10.2022 19:00 Ответить
....а ot маєш дуже погане почуття гумору, дурбелик=)
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13.10.2022 19:35 Ответить
то це був жарт, хочеш сказати? для українця це жарт??? чи може рофл? дурбелику, тут таким чином жартувати небезпечно... а якщо ще й дурбеликами обзиватися...
ти звідки? територіально не конкретно
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13.10.2022 19:56 Ответить
Да дурню, це був сарказм. Чи ти справді думаєш, що твій недолугий коментар достойний посади в ГШ ? =)
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13.10.2022 20:42 Ответить
уй*бок, "почуття гумору" вже калька з цапської its the first
перехід на особистості second
мінєтчік цапський - third
якщо я визначив, що то не гумор, а сарказм: ти тупе - уйо*біщє, я таки - РОЗУМНИК)))
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13.10.2022 21:38 Ответить
в спам, дурбецало=)
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13.10.2022 22:17 Ответить
..може мені розповісте, як потрібно діяти і як змінити тактику? Я от дуже довго літаю...і ніяк не можу знайти *професіонала*... який зробив би так, щоб на війні не падали літаки і не гинули пілоти. Розкажіть ..як вночі ...перехопюючи малошвидкісні дрони уникнути попадання у його бойову частину... і попадати виключно у двигун... Але здається... що Ви... навіть не розумієте, як перехоплюють такі ціі...!! Чекаємо на лекцію.!
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14.10.2022 11:53 Ответить
Головне шо живий. Скорішого одужання.
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13.10.2022 15:50 Ответить
Не знаю наскільки правда. Пишуть, що під час катапультування пілот отримує майже травму. Багато хто після цього навіть перестають літати.
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14.10.2022 11:33 Ответить
Не зовсім так. Пілот отримує великі навантаження, бо його разом з кріслом вистрілює з літака. Приємного мало, але це зовсім не обовʼязково, що травми. Був випадок, коли радянській геній зробив новітній літак для перемоги над загніваючим капіталізмом. І в того літака була одна особливість - коли всі системи вимкнені один важіль опускався вниз, а при включенні він підіймався и смикав ручку катапульти. Пілот випробувач сів перший раз в літак, пристібнувся, повернув ключ в замку запалювання (чи хз як там це відбувається в літаку) і його негайно з нього катапультувало. Пощастило, що це було не в ангарі.
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14.10.2022 11:44 Ответить
..гарна казка!! У садочку піде на УРА!))))
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14.10.2022 11:56 Ответить
О, диванні іксперди потянулися
Коллего, ось пруф:
http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html


І тих пруфів повний інтернет.
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14.10.2022 12:05 Ответить
... прочитав би уважно, що там було. Що випадок не повязаний з конструкцією крісла...... а просто ВИПАДОК...яких дійно сотні у авіації. Катапультували і друг друга... і на стоянках...На Ту-22Р командир катапультував штурмана вниз..в землю на стоянці при запуску двигунів. Який тут пілот випробувач!? Ти навіть і близько не зрозумів, що відбулося...але херню намалював... От ти і є..диванний експерт...начитавшийся всякого в інтернеті... трактуючи це по своєму ...не розуміючи...що взагаі відбулося. Не треба мені..професійному штурману впарювати тут дитячі казки... ))) Не виставяйте себе невігасом.....коли нічого не розумієте.
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14.10.2022 13:05 Ответить
Можуть кацапи з білорашки с300 пуляти?
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13.10.2022 15:53 Ответить
Може так, а може на місцях вже дуже багато пзрк, а там якщо немає зв'язку розбиратися ніколи, запеленгував ціль пустив ракету і буває всіляке.
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13.10.2022 15:53 Ответить
"буваэ"?
щоби такого не "бувало", застосовуэться система «свій - чужий»
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13.10.2022 16:26 Ответить
розпізнавання є тільки в зрк , в пзрк такої "приблуди" нема.Не гони хвилю.
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13.10.2022 16:48 Ответить
Армейский анекдот: "Почему раша не летает: потому что у нас есть стингеры! А почему наши не летают - потому что у нас есть стингеры!"
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13.10.2022 17:02 Ответить
Головне fighter pilot вижив. Одужання герою!
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13.10.2022 15:55 Ответить
Багато літаків втрачаємо останнім часом 🙁
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13.10.2022 15:58 Ответить
5 збитих дронів по 10 000 доларів проти ціни Міг 29. Не в нашу користь, як насправді. Добре хоч пілот живий, дай Бог йому довгого життя.
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13.10.2022 16:23 Ответить
А якщо б вони влучили в ціль? Складно так рахувати..
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13.10.2022 16:57 Ответить
та може він вже сбив 100500 ціх шахідів
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13.10.2022 20:58 Ответить
Увлекся пилот, да и машина не новая, и судя по всему не повезло, бывает.
Для зрадое...оф:
Первое, при сопоставлении стоимости нужно сравнивать сколько ущерба может нанести несбитые дроны, которые попадут в цель, это раз.
Второе, с чем сравнивать? Мы теряем 1 самолет на 5 дронов-шахидов? Нет, мы впервые потеряли самолет во время охоты за ними? Между тем как истребители и ПВО уже сбили штук 100 подобных дронов.
Случается всякое, особенно во время войны. Бывает самолет разбивается из-за изношенного двигателя, ошибки-усталости лётчика, погоды наконец... причём вообще никого не сбив и не защитив. Воевать сложно, особенно в таких условиях, в каких воюет наша авиация.
Это я уже не говорю про потери от дружественного огня, особенно в начале войны, да и теперь случается.
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13.10.2022 16:40 Ответить
... цих зрадойобів вже хочеться 3.14здити а не пояснювати їм.Начитаються Вікіпедії і смердять тут своїм совкодрочерним песимізмом !
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13.10.2022 16:53 Ответить
это не зрадойопы - это 100% кацапские боты
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13.10.2022 18:21 Ответить
застосовувати міг-29 проти шахідів просто маразм
я пропоную другий метод боротьби з шахідами
він складаєтьсяч з трьох рівнів
перший рівень-прикордоники і тероборона за допомогою ПЗРК польського виробництва
другий рівень -вертольоти які знаходяться на відстані 40-50км
від першої лінії
третя лінія-ПВО яке конкретно захищає ту чи іншу територію
главне гарна комунікація між лініями
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13.10.2022 16:51 Ответить
где ты столько наберешь железа и людей на такую територию?- нужно разведку улучшать что бы знать откуда вылетают дроны
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13.10.2022 18:23 Ответить
А от ізраільські ВПС використовують Ф-35 для боротьби з тими самими шахідами, - от дурні, не прочитали макіного експерта Васяна=)
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13.10.2022 19:40 Ответить
Таке діло... До речі Ф-35 доволі повільні. Навіть Ф-22 у 1,5-2 раза швидчі.
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14.10.2022 13:55 Ответить
.повне нерозуміння принципу дії іранських дронів...і повне нерозуміння моживостей для їх знищення. ))
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14.10.2022 12:03 Ответить
Нема у нас стільки ні ПЗРК з розрахунками, щоб весь кордон перекрити сплошняком, ні стільки вертольотів. Тим більше за 40-50 км це дуже близько, небезпечно.
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13.10.2022 17:04 Ответить
ти не дуже в цій темі
довжина кордону з білорусію приблизно 650км по прямій
ось на таку ділянку потрібно 4-5пар вертольотів
щоб посмінно робили 24 години в сутки
один вертоліт держить радіус 80км
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13.10.2022 17:19 Ответить
пля сегодняшние дроны с Крыма прилетели - но почему не уничтожаются склады в беларуси непонятно
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13.10.2022 18:24 Ответить
а ще Мишенька... на вертоьоти треба поставити радіолокаційні станції, що будуть що будуть бачити дрони... зв*язати їх з ракетами....і не протитанковими..а авіаційними..яких нема на озброєнні вертольота? Чи Ви гарматою збираєтеся їх збивати? Як Ви зібралися вночі збивати ? Потрібно 10 вертольотів по вашим дитячим пропозиціям.... аж біля ТРИДЦЯТИ екіпажів.... І що сенсу..що вертоліт тримає радіус 80 км.? Як він знайде іранця..зі швидкістью 120 км на годину і на висоті 50-70 метрів..))))?? Навіть 100-150 метрів..))) Ви не то що..не дуже в цій темі. Ви зовсім нічого не розумієте....)))
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14.10.2022 12:47 Ответить
Чого ви сперечаєтесь ? У південній Кореї вже є ПЗРК на шассі, заточені як раз для боротьби з дронами. Ракети меншого калібру - витрат менше.
Тому головна проблєма - виявити дрон і оперативно до нього наблизитися.
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14.10.2022 13:59 Ответить
ніхто не сперечається! Треба людині просто зрозуміти... як з дронами та крилатими можна боротися з допомогою винищувача...як з ПЗРК..і як навіть викортстовуючи вертольоти. І ПЗРК і вертольоти можуть використовуватися ТІЛЬКИ ВДЕНЬ!!!! А тепер прикиньте вірогідність викриття летящого іранця на висоті 100 метрів вертольотом, який зовсім не має потрібного обаднання. Є такі системи і не тільки в Кореї. Але вони мають РЛС..і можуть працювати з ходу. Людина несе дитячу маячню... не розуміючи нічого. Розкидати вертушки вздовж кордону. Ну і що ? Ну пролетів дрон навіть над ним. Запускаємось... злітаємо... 5-6 хвилин..і що далі? Де він той дрон? Винищувачі патрулюють у повітрі. і то не завжди... а по інформації наближення цілі... і великій швидкості з наявною РЛС щось можуть зробити. Потрібна багатофункціональна система РЕБ... а її нажаь у нас нема. Так що тут не сперечання..а пояснення з моєї сторони.
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14.10.2022 14:20 Ответить
Дякую ...
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14.10.2022 14:44 Ответить
Зара таки, СРАТЬєгі зкацаплені, нагадять своїми «вагомими» «висновками» та «умозаклбчєніями» !!!
Пілоту відпочинку і відновлення !!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються з України під час війни московіі проти України!,
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13.10.2022 17:40 Ответить
Видати пілоту F-16! Негайно!
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13.10.2022 19:27 Ответить
 
 