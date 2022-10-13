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Новости Фото Война
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Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками. ФОТОрепортаж

После освобождения села вблизи Купянска стали известны масштабы разрушений и последствий, причиненных российскими оккупантами.

Об этом рассказал журналист Олесь Кромпляс, передает Цензор.НЕТ.

Небольшое село к югу от Купянска попало под российскую оккупацию почти сразу.

"Во время контрнаступления украинской армии за село развернулись бои. Россияне отступили, оставив после себя полностью уничтоженный квартал у переправы через реку (Оскол. - Ред.)", - отметил он.

Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 01
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 02

"Трудно передать увиденное в селе – пейзаж напоминает съемочную площадку, на которой собрали во все ужасы войны. Более десяти полностью уничтоженных домов и дворов, обгоревший украинский БТР и БМП. Несколько сожженных гражданских машин, на которых местные пытались покинуть село, были застрелены россиянами с противоположной стороны реки. Прямо на дороге лежат трупы русских военных. Село было деоккупировано в конце сентября, поэтому украинская полиция уже унесла тела мирных жителей и положила тела российских солдат в пластиковые пакеты. Вонь стоит невыносимая. На наших глазах армейский грузовик оттягивает с дороги остатки российского БПМ, едва не цепляя лежащие рядом с ней трупы россиян", - продолжил Кромпляс.

Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 03
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 04

Местный житель Владимир, которому почти 70 лет, до войны имел дом, автомобили, сад и большое хозяйство. Но сейчас российские оккупанты полностью уничтожили его дом. Сам мужчина сейчас живет в подвале чужого дома и пасет коз сельской громады.

Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 05
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 06
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 07
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 08

Крыша дома Елены также разрушена из-за российских обстрелов, а на огороде несколько воронок от взрывов.

"Именно в такой воронке она похоронила своего сына. Он погиб в середине сентября. С началом напряженных боев, семья решила эвакуироваться. Сын уехал забрать соседей и недоехал, его машина была подбита. Вероятно из российского танка, стоявшего на высотах купянского узлового. Сожженная "Газель" сына стоит вверх по улице, выходящей на разрушенный перекресток.

Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 09
Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками 10

Женщина пыталась унести тело сына, однако не смогла из-за снайперского огня со стороны россиян. Только в последний день сентября, когда линия фронта продвинулась дальше к востоку от Купянска, женщина смогла довезти обугленное тело сына до своего двора и похоронить в воронке на огороде. Довезти его до кладбища не хватило сил", – рассказал журналист.

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оккупация (10137) Харьковщина (5577) Купянск (631)


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МММЛЛЯЯЯТЬ, немає слів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕ КРИК ДУШІ!
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13.10.2022 17:35 Ответить
 
 