Похоронила сына в воронке от взрыва снаряда: Ужасы оккупации Харьковщины российскими захватчиками. ФОТОрепортаж

После освобождения села вблизи Купянска стали известны масштабы разрушений и последствий, причиненных российскими оккупантами.

Об этом рассказал журналист Олесь Кромпляс, передает Цензор.НЕТ.

Небольшое село к югу от Купянска попало под российскую оккупацию почти сразу.

"Во время контрнаступления украинской армии за село развернулись бои. Россияне отступили, оставив после себя полностью уничтоженный квартал у переправы через реку (Оскол. - Ред.)", - отметил он.









"Трудно передать увиденное в селе – пейзаж напоминает съемочную площадку, на которой собрали во все ужасы войны. Более десяти полностью уничтоженных домов и дворов, обгоревший украинский БТР и БМП. Несколько сожженных гражданских машин, на которых местные пытались покинуть село, были застрелены россиянами с противоположной стороны реки. Прямо на дороге лежат трупы русских военных. Село было деоккупировано в конце сентября, поэтому украинская полиция уже унесла тела мирных жителей и положила тела российских солдат в пластиковые пакеты. Вонь стоит невыносимая. На наших глазах армейский грузовик оттягивает с дороги остатки российского БПМ, едва не цепляя лежащие рядом с ней трупы россиян", - продолжил Кромпляс.









Местный житель Владимир, которому почти 70 лет, до войны имел дом, автомобили, сад и большое хозяйство. Но сейчас российские оккупанты полностью уничтожили его дом. Сам мужчина сейчас живет в подвале чужого дома и пасет коз сельской громады.













Крыша дома Елены также разрушена из-за российских обстрелов, а на огороде несколько воронок от взрывов.

"Именно в такой воронке она похоронила своего сына. Он погиб в середине сентября. С началом напряженных боев, семья решила эвакуироваться. Сын уехал забрать соседей и недоехал, его машина была подбита. Вероятно из российского танка, стоявшего на высотах купянского узлового. Сожженная "Газель" сына стоит вверх по улице, выходящей на разрушенный перекресток.









Женщина пыталась унести тело сына, однако не смогла из-за снайперского огня со стороны россиян. Только в последний день сентября, когда линия фронта продвинулась дальше к востоку от Купянска, женщина смогла довезти обугленное тело сына до своего двора и похоронить в воронке на огороде. Довезти его до кладбища не хватило сил", – рассказал журналист.

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