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Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж 18+

жертви

13 октября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в пгт Купянск-Узловой обнаружили тела трех гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как отмечается, один из погибших – местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения. Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.

Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих.

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Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Осмотр места происшествия проводился совместно со следователями Купянского РПП ГУНП в Харьковской области.

Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 01
Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 02

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Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 03
Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 04
Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 05
Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора 06

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 18:38 Ответить
Царство Небесне...

Які переговори можуть бути з кацапами...
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13.10.2022 19:51 Ответить
можна вже замість*російські військовослужбовці* почати офіційно використовувати слово *свині* ? І коротше,і точніше.
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13.10.2022 20:37 Ответить
Рашисти ***** принесли у Мирну Україну смерть та розруху!!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на Українських смертях!!
‼️🇺🇦⚔️❤️😡😠✊🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇨🇦+++++👍‼️🇺🇦⚔️❤️
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15.10.2022 16:02 Ответить
 
 