Еще три тела гражданских обнаружены в Купянском районе, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж 18+
13 октября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в пгт Купянск-Узловой обнаружили тела трех гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Как отмечается, один из погибших – местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения. Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.
Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Осмотр места происшествия проводился совместно со следователями Купянского РПП ГУНП в Харьковской области.
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Які переговори можуть бути з кацапами...
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