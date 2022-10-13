Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. 14 октября их получат бригады вдоль линии фронта. К бойцам отправляются 10 автомобилей DAF, пикапы, дроны, генераторы, буржуйки, рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальная полевая баня – мобильный комплекс со стиральными и душевыми машинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Вы видите британские грузовики DAF. Они выглядят как новые благодаря усилиям нашей сервисной команды. Они переобуты в новые шины, имеют новые тенты, новые кузова. Проведено полное техническое обслуживание, заменены аккумуляторные батареи, проведена профилактика топливной системы. Машины будут работать и как артиллерийские тягачи, и для перевозки личного состава", – сказал Порошенко.





Также на фронт отправляются сотни буржуек. "Впереди зима. Мы заранее подготовились к этому. И машиностроительные предприятия наших партнеров производят тысячи буржуек, которые, заправившись углем или дровами, в окопе от 8 до 12 часов могут держать тепло. Это все уйдет на фронт", – отметил Порошенко.

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"Далее – карематы, спальники, радиостанции с комплектом дополнительных батарей. Это дроны, которые отправляются в разные подразделения. Это комплекты зимней формы, флиски и теплые брюки, и термобелье, и майки, и резиновые сапоги – все идет на фронт. На фронт идут дизель-генераторы с заниженной шумностью 7,5 кВт, которые также будут обеспечивать функционирование всего электрического оборудования", – отметил Порошенко.

Он также показал особый подарок для 25-й бригады, отличившейся в боях за освобождение Харьковщины – полевую баню: "Здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ на фронте. Это разработано нашими инженерами, проектантами и изготовлено нашими партнерами".

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Общая сумма помощи, которая отправляется на передовую, превышает 17,5 млн грн.

Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" передали в ВСУ помощь на сумму более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства.



