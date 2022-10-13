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Новости Фото Война
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Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. 14 октября их получат бригады вдоль линии фронта. К бойцам отправляются 10 автомобилей DAF, пикапы, дроны, генераторы, буржуйки, рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальная полевая баня – мобильный комплекс со стиральными и душевыми машинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 01

"Вы видите британские грузовики DAF. Они выглядят как новые благодаря усилиям нашей сервисной команды. Они переобуты в новые шины, имеют новые тенты, новые кузова. Проведено полное техническое обслуживание, заменены аккумуляторные батареи, проведена профилактика топливной системы. Машины будут работать и как артиллерийские тягачи, и для перевозки личного состава", – сказал Порошенко.

Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 02
Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 03

Также на фронт отправляются сотни буржуек. "Впереди зима. Мы заранее подготовились к этому. И машиностроительные предприятия наших партнеров производят тысячи буржуек, которые, заправившись углем или дровами, в окопе от 8 до 12 часов могут держать тепло. Это все уйдет на фронт", – отметил Порошенко.

Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 04

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Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 05
Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 06

"Далее – карематы, спальники, радиостанции с комплектом дополнительных батарей. Это дроны, которые отправляются в разные подразделения. Это комплекты зимней формы, флиски и теплые брюки, и термобелье, и майки, и резиновые сапоги – все идет на фронт. На фронт идут дизель-генераторы с заниженной шумностью 7,5 кВт, которые также будут обеспечивать функционирование всего электрического оборудования", – отметил Порошенко.

Он также показал особый подарок для 25-й бригады, отличившейся в боях за освобождение Харьковщины – полевую баню: "Здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ на фронте. Это разработано нашими инженерами, проектантами и изготовлено нашими партнерами".

Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 07

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Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн 08

Общая сумма помощи, которая отправляется на передовую, превышает 17,5 млн грн.

Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" передали в ВСУ помощь на сумму более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства.


Автор: 

Порошенко Петр (19600) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+104
Справжній ПРЕЗИДЕНТ!
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13.10.2022 18:48
+66
+ 100 !

Державного розуму Людина !

Гетьман !
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13.10.2022 18:57
+65
А скокА 95-й Атправіл на фронт?
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13.10.2022 18:49
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Страница 2 из 2
молодець і Порох і волонтери
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13.10.2022 19:00 Ответить
Найвеличнівшивому завжди є чим відповісти - запіліт черговий суворий відосік за кошти держбюджету і продовжить закриття найкращих УкраЇнських новинних телеканалів..
ганьба та й годі тим закомплексованим зебілам
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13.10.2022 19:08 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580318765245681664 18 ч

Глубинный российский народ, наконец, постепенно узнаёт, что он всю жизнь срал в дырку в полу не для того чтобы смотреть с дивана по телеку на армады Армат и небо черное от Су-57, а чтобы лично идти в бой со ржавым калашом и в стальной дедовской каске вслед за советским Т-62.
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13.10.2022 19:15 Ответить
95 квартал немного отстает
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13.10.2022 19:17 Ответить
От чего можно отстать, гастролируя по ЕС?!!
Они даже налоги в Украине не платят!
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13.10.2022 19:48 Ответить
А зеленая гниль клянчит по миру зимнюю форму...
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13.10.2022 19:18 Ответить
А как выклянчит сообщит, что это шапито 95, не жалея себя, шило днем и ночью.
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13.10.2022 19:52 Ответить
Зелені "волонтери" на чолі з "тимуровцем" Зелею встигли до війни так видоїти бюджет України, що без такої допомоги наші ЗСУ були б , як кажуть у нас, "голі, босі, простоволосі".
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13.10.2022 19:21 Ответить
Оце так фотозвіти з допомогою.
Реально бачиш потрібні речі.
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13.10.2022 19:23 Ответить
А притула тільки гроші збирає де супутник? Де байрактари? ( не ті, що Туреччина передала безкоштовно)
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13.10.2022 19:26 Ответить
"а бил лі мальчік(спутнік)"?))))
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14.10.2022 15:06 Ответить
"кандітєр", зупинися! скільки ти будеш кошмарити найвеличнішого лідора ********** і його Zeкоманду, що задонатили ЗСУ аж на 0 грн 00 коп.
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13.10.2022 19:34 Ответить
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14.10.2022 09:31 Ответить
Справжній син своєї країни, дякую пане президенте!
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13.10.2022 19:37 Ответить
Да это все мелочи! Лучше новое видео о героях шапито 95 показать по ТВ.
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13.10.2022 19:49 Ответить
ти особисто бачив ті прочерки в минулій декларації, чи це тобі подоляк нашептав і насипав монетою за висер?
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13.10.2022 20:31 Ответить
Ярчейший пример как украинцы любят политиков не мозгами а глазами и ушами .Да низкий поклон господину Порошенко за его вклад ，а когда порошенко пришел к власти ? Все верно после АТО после Крыма тоесть страна была уже в войне ，да местами где прямо полная срака тушили пожары покупали какую то технику но это не было программой обновления ВСУ ，небыло доведена до ума ТРО да что говорить даже заводы не смогли построить для 152 калибра или не хотели . Зеленский тоже нечем незанимался точно также как и Порох единственное что можна сказать что Зеленский был меньше на пол срока у власти . Я это к чему все веду что хватит развешивать уши что у нас гаубица Богдана и комплекс Нептун лучшие в мире ，пожалуйста перейдите к Тарас Чмуту из фонда "Вернись живым там все расскажут" хватит веститись на хайпы Притулы(при всем моем уважении) или Порошенка или хоть Папы Римского !
Нужны системные преобразования в судах ，в больницах ，в армии и когда кто т представит систему по реорганизации ВСЕЙ ***** ЭТОЙ СОВКОВЩИНЫ тогда пусть хайпуют .
А то поулучается у формой зимней немогут обшить армию союзники слава им помогают срам армии прикрывают зато тот кто больше всех мавиков купит тот должен президентом стать или как ?Или как вместо того чтобы сделать зорошими реально хорошими зарплаты персонала чтобы все рвались за учебники и хотели стать уважаемыми врачами Тимошенко раздавала там что то пару маниторов пару скорых пару халатов дальше что ?
Так же само все хайпуют на новостях о Крымском мосту и что ？дальше то что ? откройте карту територию которую освободать с боями по размерам с Молдову и некто просто так с той стороны отступать небудет! Похайпавали на теме моста дальше ЧТО ?
Хватит обманывать себя и верить сказкам про 3 года в ЕС . Украина отстает от Польши в 20 раз ，а Польша от Германии в столько же . Нам до ЕС минимум десяток лет трубить реформами потом ，а теперь еще кровью!!!
Почему мы такие сказачные придурки что нам победу за три недели обещают ЕС за три года !!!?
У меня нету доверия ни к Пороху ни к ЗЕ может мне за Добкина проголосовать он сейчас воюеет !!!дальше что ?
Я хочу чтобы к власти пришел человек который сказал бы что нам ******* и ******* нужно и лет через 10-15 мы будем в ЕС ，человек который имеет нормальное образование желательно не в наших вузах не юристы и не телевизионщики зеленского ，человек который на сто процентов проукраинский ，а не тот который на отдыхе на карибах по пол ляма евро спускает за тур (привет Порошенко ) и не тот у кто на корпоративах по Москве прыгал (привет ЗЕ) человек которому интересна Украина будет жить и работать в Украине
Много слов много лирики некто работать нехочет все хотят в ЕС
Ищите лидеров своих громад в селах в городах выбирайте людей которые всегда были на нашей стороне !，выбирайте разумных людей с опытом работы в громадах ! и внимательно читайте их биографию ! и какие реформы они хотят привести в жизнь!
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13.10.2022 19:57 Ответить
школота... Може, в Польщі хоч грамоти навчишся? Політологію - потім.
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13.10.2022 20:38 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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13.10.2022 20:03 Ответить
порошенко міць і 3еленський на місці ніби все нормально але деякі рила 3 оточення викликають огиду
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13.10.2022 20:03 Ответить
эти рыла и есть зеленский он их с собой привел - он их прикрывает то есть он их подельник по всем криминальнм делам которые пойдут в суд после победы
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14.10.2022 00:20 Ответить
зеля на місці?????
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14.10.2022 07:59 Ответить
Подяка Гетьману !
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13.10.2022 20:04 Ответить
Ну от - є про що переможно звітувати ЗЄрмаківскому Міноборони.

Патріоти допомогають, а ЗЕлені тільки ******* та звітують.
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13.10.2022 20:15 Ответить
сколько?
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13.10.2022 20:48 Ответить
А ти ні?
Не ти привело до влади опудало, що просрало програми будівництва оперативно-тактичних ракет, крилатих ракет?
Не ти голосувало за людину, що за лічені дні до початку вторгнення, назвала вимогу виділити армії 50 мільярдів, популізмом?
Серед твоїх слуг, більше сотні колаборантів: нема бажання відповісти за їх дії?
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13.10.2022 21:00 Ответить
Та шо ви там,....
Зрозуміло, що перепродасть втридорога "мавіки" та генератори в своїх "рошенках" під виглядом масла чи київського торту...
Зебіки це я до вас..
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13.10.2022 20:44 Ответить
КСТАТИ ЗЕ МОГ БЫ ПРОДАТЬ СВОЮ ГРЁБАННУЮ ДАЧУ В ИТАЛИИ И КУПИТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ АРМИИ И ЗАОДНО НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВ СВОЕГО ДРУЖКА ***** КУЧЕРЯВОГО НАВРЕДИВШЕГО УКРАИНЕ КАК НИКТО ДРУГОЙ ( ИСКЛЮЧАЯ ГРЁБАННОГО ПУТЛЕРА)
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13.10.2022 20:55 Ответить
выбирайте - небалаболов и непопулистов квартальных
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14.10.2022 00:21 Ответить
який в тебе до цього був логн і коли деактивований?
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13.10.2022 21:19 Ответить
Иди таблетки выпей, а то шото с тобой явно не в порядке
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13.10.2022 21:27 Ответить
Не истери. Фабрика до сих пор под арестом. И уже давно законсервирована. Харе тут чушь постить.
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13.10.2022 22:04 Ответить
Что, снова обострение? Липецкаяфабрика-барыга- пиар-абырвалг
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13.10.2022 22:34 Ответить
Так не будет Украины и тебе конец, уважаемый, или наоборот, новая власть оценит, а?
Построй ты из себя героя и купи всё это. А вообще, настолько видно, что ряженый, нечленораздельная речь, несвязанные между собой по смыслу фразы. То ли психически больной человек, то ли доверили из ОП обгадить известного патриота и просто хорошего человека Гетьмана Порошенко, а у провокатора ума не хватило умно это сделать, получилось блеяние и бред сивой кобылы. При любом раскладе не проиграет только гражданин Зеленский, у него всё есть. ему и Украины не надо.
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13.10.2022 23:10 Ответить
не пести кацап епанный или ты зелебот недорезанный?
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14.10.2022 00:25 Ответить
невже подоляк таких придурків процевлаштовує.....
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14.10.2022 08:18 Ответить
Дякуємо,Гетьман !Слава ЗСУ !
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13.10.2022 23:09 Ответить
🤣 А тим часом Бубка Бонв Зелені штани -
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13.10.2022 23:20 Ответить
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13.10.2022 23:29 Ответить
Цікаво, а зелені вже зняли відосик з "вояками" які з криком "ето всьо от баригі" рвуть фліски і т. ін.?
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14.10.2022 04:19 Ответить
Дай Бог ,щоб це було на передовій
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17.10.2022 09:02 Ответить
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