Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн. ФОТО
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. 14 октября их получат бригады вдоль линии фронта. К бойцам отправляются 10 автомобилей DAF, пикапы, дроны, генераторы, буржуйки, рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальная полевая баня – мобильный комплекс со стиральными и душевыми машинами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Вы видите британские грузовики DAF. Они выглядят как новые благодаря усилиям нашей сервисной команды. Они переобуты в новые шины, имеют новые тенты, новые кузова. Проведено полное техническое обслуживание, заменены аккумуляторные батареи, проведена профилактика топливной системы. Машины будут работать и как артиллерийские тягачи, и для перевозки личного состава", – сказал Порошенко.
Также на фронт отправляются сотни буржуек. "Впереди зима. Мы заранее подготовились к этому. И машиностроительные предприятия наших партнеров производят тысячи буржуек, которые, заправившись углем или дровами, в окопе от 8 до 12 часов могут держать тепло. Это все уйдет на фронт", – отметил Порошенко.
"Далее – карематы, спальники, радиостанции с комплектом дополнительных батарей. Это дроны, которые отправляются в разные подразделения. Это комплекты зимней формы, флиски и теплые брюки, и термобелье, и майки, и резиновые сапоги – все идет на фронт. На фронт идут дизель-генераторы с заниженной шумностью 7,5 кВт, которые также будут обеспечивать функционирование всего электрического оборудования", – отметил Порошенко.
Он также показал особый подарок для 25-й бригады, отличившейся в боях за освобождение Харьковщины – полевую баню: "Здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ на фронте. Это разработано нашими инженерами, проектантами и изготовлено нашими партнерами".
Общая сумма помощи, которая отправляется на передовую, превышает 17,5 млн грн.
Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" передали в ВСУ помощь на сумму более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства.
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ганьба та й годі тим закомплексованим зебілам
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580318765245681664 18 ч
Глубинный российский народ, наконец, постепенно узнаёт, что он всю жизнь срал в дырку в полу не для того чтобы смотреть с дивана по телеку на армады Армат и небо черное от Су-57, а чтобы лично идти в бой со ржавым калашом и в стальной дедовской каске вслед за советским Т-62.
Они даже налоги в Украине не платят!
Реально бачиш потрібні речі.
Нужны системные преобразования в судах ，в больницах ，в армии и когда кто т представит систему по реорганизации ВСЕЙ ***** ЭТОЙ СОВКОВЩИНЫ тогда пусть хайпуют .
А то поулучается у формой зимней немогут обшить армию союзники слава им помогают срам армии прикрывают зато тот кто больше всех мавиков купит тот должен президентом стать или как ?Или как вместо того чтобы сделать зорошими реально хорошими зарплаты персонала чтобы все рвались за учебники и хотели стать уважаемыми врачами Тимошенко раздавала там что то пару маниторов пару скорых пару халатов дальше что ?
Так же само все хайпуют на новостях о Крымском мосту и что ？дальше то что ? откройте карту територию которую освободать с боями по размерам с Молдову и некто просто так с той стороны отступать небудет! Похайпавали на теме моста дальше ЧТО ?
Хватит обманывать себя и верить сказкам про 3 года в ЕС . Украина отстает от Польши в 20 раз ，а Польша от Германии в столько же . Нам до ЕС минимум десяток лет трубить реформами потом ，а теперь еще кровью!!!
Почему мы такие сказачные придурки что нам победу за три недели обещают ЕС за три года !!!?
У меня нету доверия ни к Пороху ни к ЗЕ может мне за Добкина проголосовать он сейчас воюеет !!!дальше что ?
Я хочу чтобы к власти пришел человек который сказал бы что нам ******* и ******* нужно и лет через 10-15 мы будем в ЕС ，человек который имеет нормальное образование желательно не в наших вузах не юристы и не телевизионщики зеленского ，человек который на сто процентов проукраинский ，а не тот который на отдыхе на карибах по пол ляма евро спускает за тур (привет Порошенко ) и не тот у кто на корпоративах по Москве прыгал (привет ЗЕ) человек которому интересна Украина будет жить и работать в Украине
Много слов много лирики некто работать нехочет все хотят в ЕС
Ищите лидеров своих громад в селах в городах выбирайте людей которые всегда были на нашей стороне !，выбирайте разумных людей с опытом работы в громадах ! и внимательно читайте их биографию ! и какие реформы они хотят привести в жизнь!
Патріоти допомогають, а ЗЕлені тільки ******* та звітують.
Не ти привело до влади опудало, що просрало програми будівництва оперативно-тактичних ракет, крилатих ракет?
Не ти голосувало за людину, що за лічені дні до початку вторгнення, назвала вимогу виділити армії 50 мільярдів, популізмом?
Серед твоїх слуг, більше сотні колаборантів: нема бажання відповісти за їх дії?
Зрозуміло, що перепродасть втридорога "мавіки" та генератори в своїх "рошенках" під виглядом масла чи київського торту...
Зебіки це я до вас..
Построй ты из себя героя и купи всё это. А вообще, настолько видно, что ряженый, нечленораздельная речь, несвязанные между собой по смыслу фразы. То ли психически больной человек, то ли доверили из ОП обгадить известного патриота и просто хорошего человека Гетьмана Порошенко, а у провокатора ума не хватило умно это сделать, получилось блеяние и бред сивой кобылы. При любом раскладе не проиграет только гражданин Зеленский, у него всё есть. ему и Украины не надо.