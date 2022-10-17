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Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители обнаружили тела трех человек с.Черкасские Тишки Харьковского района Харьковской области, погибших во время оккупации населенного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковская областная прокуратура.

"Трупы направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожилая семейная пара (84-летний мужчина и его 81-летняя супруга) погибли 19 марта в результате обстрела. Их тела похоронили соседи на территории частного дома. Кроме того, правоохранители обнаружили останки без головы на проезжей части села. В настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства смерти.

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Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура 01
Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура 02
Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура 03

оккупация (10137) прокуратура (5012) пытки (834) Харьковщина (5577)


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Стареча кацяпам відповідає .що вже немає часу їм боятися, та висказують все що думають про орків, ось і вбивають стареньких.Царство небесне закатованим та прийнявшим смерть від нелюдей!Боже Великий поверни вбивцям сторицею,все що вони роблять в Україні!
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17.10.2022 19:58 Ответить
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17.10.2022 20:04 Ответить
И опять тишина по части закона об оружии. Даже не было шанса у людей хоть на один выстрел перед смертью! У родни потом отомстить. Даже ценой своей жизни. А ведь работало всегда--- глаз за глаз, кровь за кровь, смерть за смерть! Мы и это у себя отняли, не отстояли. А ведь подобные истины работают. Иногда успевают и подумать. Мы все просрали...
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17.10.2022 20:10 Ответить
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17.10.2022 20:12 Ответить
ВІН ТАК І СКАЗАВ - Я Б ВТРАЧАВ, А НЕ УКРАЇНА.
ЦЕ ГНИЛА ГНІДА, А НЕ ЛЮДИНА.
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17.10.2022 20:40 Ответить
 
 