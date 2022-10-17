Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители обнаружили тела трех человек с.Черкасские Тишки Харьковского района Харьковской области, погибших во время оккупации населенного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковская областная прокуратура.

"Трупы направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожилая семейная пара (84-летний мужчина и его 81-летняя супруга) погибли 19 марта в результате обстрела. Их тела похоронили соседи на территории частного дома. Кроме того, правоохранители обнаружили останки без головы на проезжей части села. В настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства смерти.

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