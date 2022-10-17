Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России. ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 октября, в Киеве под посольством Ирана прошла акция протеста против передачи России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которой страна-агрессор потом атакует Украину.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня вечером жители Киева вышли на акцию протеста под посольство Ирана. Они протестовали против передачи Ираном оружия России, которым страна-агрессор потом атакует Украину, в том числе и столицу. Митингующие принесли под посольство разбитый кирпичи разрушенных иранскими дронами домов в столице и детские игрушки в память о жертвах атак иранским оружием, которые затем залили красной краской.
Также в ходе протеста митингующие включили звук дрона-камикадзе.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
Для чого ці "акції"? Щоб відчути, що щось робиш? Побачити себе в телевізорі? Краще б сітки плели для ЗСУ, їй-богу.
тоди и кацапам и аятолле кирдык..
Не треба ніяких протестів. Треба просто жбурнути через огорожу декілька коктейлів Молотова. Просто як попередження. Або підстерегти якого-небудь бородатого чалмоносця на виході з київського генделика і порахувати йому ребра.
У нас що, є зайві території, що ми їх так широко роздаємо всяким гнідам? Аналогічно - "посольства" бульбарейху і лаптєстану.