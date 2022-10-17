Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 октября, в Киеве под посольством Ирана прошла акция протеста против передачи России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которой страна-агрессор потом атакует Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня вечером жители Киева вышли на акцию протеста под посольство Ирана. Они протестовали против передачи Ираном оружия России, которым страна-агрессор потом атакует Украину, в том числе и столицу. Митингующие принесли под посольство разбитый кирпичи разрушенных иранскими дронами домов в столице и детские игрушки в память о жертвах атак иранским оружием, которые затем залили красной краской.

Читайте: Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД

Также в ходе протеста митингующие включили звук дрона-камикадзе.



















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.