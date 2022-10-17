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Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 октября, в Киеве под посольством Ирана прошла акция протеста против передачи России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которой страна-агрессор потом атакует Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня вечером жители Киева вышли на акцию протеста под посольство Ирана. Они протестовали против передачи Ираном оружия России, которым страна-агрессор потом атакует Украину, в том числе и столицу. Митингующие принесли под посольство разбитый кирпичи разрушенных иранскими дронами домов в столице и детские игрушки в память о жертвах атак иранским оружием, которые затем залили красной краской.

Читайте: Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД

Также в ходе протеста митингующие включили звук дрона-камикадзе.

Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 01
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 02
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 03
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 04
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 05
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 06
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 07
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 08
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 09
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 10
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 11
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 12
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 13
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 14
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 15
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 16
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 17
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 18
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 19
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 20
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 21
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 22
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 23
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 24
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 25
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 26
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 27
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 28
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 29
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 30
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 31
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 32
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 33
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 34
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 35
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 36
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 37
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 38
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 39
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 40
Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Иран (1796) Киев (25521) оружие (10217) посольство (1081) протест (5858)


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Топ комментарии
+27
Этим моральным уродам пох...ю такие пикеты.
Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
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17.10.2022 20:57
+16
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17.10.2022 20:57
+14
Какие пикеты, там уже нужно куярить на месте мразоту в простынях.
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17.10.2022 21:03
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Правила форума Совет форумчан
Фашисты **********, это ваши братья - иранские террористы.
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17.10.2022 20:57 Ответить
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17.10.2022 20:57 Ответить
Этим моральным уродам пох...ю такие пикеты.
Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
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17.10.2022 20:57 Ответить
буде дуже дієва акція!
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17.10.2022 21:00 Ответить
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17.10.2022 21:00 Ответить
Іранські дипломати обурені, що до посольства прийшли молоді дівчата без хіджабів і ще щось вимагають ...
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17.10.2022 20:57 Ответить
нет. не так. этих мразей надо жечь
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17.10.2022 20:58 Ответить
чалматих уродів треба підставити під шахіда..
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17.10.2022 21:01 Ответить
Дайте нам тамагавак, мы выразим свое недовольство ирану.
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17.10.2022 21:02 Ответить
Цинізм іранського керівництва зашкалює, вони вже давно плюють на світову реакцію, згадайте випадок з українським літаком, збитим злочинним режимом оскаженілих релігійних фанатиків.
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17.10.2022 21:02 Ответить
Ну всьо, після такої мощної акції аятоли розридались, відписали все майно постраждалим в Україні і повісились...
Для чого ці "акції"? Щоб відчути, що щось робиш? Побачити себе в телевізорі? Краще б сітки плели для ЗСУ, їй-богу.
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17.10.2022 21:03 Ответить
Какие пикеты, там уже нужно куярить на месте мразоту в простынях.
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17.10.2022 21:03 Ответить
Іранські підараси, щоб ви здохли
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17.10.2022 21:05 Ответить
бестолково-беспонтовое действие..
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17.10.2022 21:05 Ответить
иран под санкциями , спокойно делает простейшие дроны, которые работают , а наши , такие до сих пор НЕ МОГУТ и только языками мелят....а теперь пришли под посольство плакать , вместо того , что бы просто спалить его к хям
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17.10.2022 21:30 Ответить
та то вам не производство матрацев быстро наладить...
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17.10.2022 21:39 Ответить
мож мише бродскому производство дронов передать?
тоди и кацапам и аятолле кирдык..
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17.10.2022 21:42 Ответить
Всі ці заклики до совісті - лівацька х-ня на соняшниковій олії. Приблизно те саме, що прогулянки московитів в поліцейських загончиках з білими кульками і стрічечками. Авторитарні режими не розуміють цієї лівацької мови. Їм плювати на моралізаторство. Там лише сила має значення.

Не треба ніяких протестів. Треба просто жбурнути через огорожу декілька коктейлів Молотова. Просто як попередження. Або підстерегти якого-небудь бородатого чалмоносця на виході з київського генделика і порахувати йому ребра.
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17.10.2022 21:06 Ответить
Та ще 10.10 треба було на йух вигнать і посла, і його послицю, і всіх підтирателів сраки посла.
У нас що, є зайві території, що ми їх так широко роздаємо всяким гнідам? Аналогічно - "посольства" бульбарейху і лаптєстану.
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17.10.2022 21:10 Ответить
Та треба. Але лівачок-президент досі щось шукає в очах бородатих аятол. У чекіста не вишло нічого знайти, то він надіється надолужити хоч тут.
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17.10.2022 21:11 Ответить
Нічого не потрібно жбурляти, просто депортувати всіх іранських громадян з країни та розірвати торговельні зв"язки. Нехай мордор вчить їх покручів та годує зерном.
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17.10.2022 21:11 Ответить
І що? Спалили? Нє? Ну то про що мова?
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17.10.2022 21:07 Ответить
А скільки у тому дроні китайського?
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17.10.2022 21:12 Ответить
А шо взагали делает рассадник террористов в Киеве?
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17.10.2022 21:12 Ответить
ЛИНЧЕВАТЬ НУЖНО ВОНЮЧИХ ПЕРСОВ ! НЕ ЖАЛЕТЬ НИ ИХ , НИ ИХ ВЫРОДКОВ !
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17.10.2022 21:14 Ответить
А ще не було б зайвим пікетувати посольство білорашки, звідки летить ця іранська непотріб.
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17.10.2022 21:18 Ответить
Треба офіційно підтримати протестуючих в Ірані, та порвати дипломатичні стосунки, так само як й з бульбами
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17.10.2022 21:19 Ответить
в тому що іран та рф труть одне одному спини нічого нового немає. наша реакція має бути припинення дип відношень з усіма утирками хто підтримує російську імперію з закликом до світової спільноти про накладання максимально больючих санкцій та повної ізоляції цих країн.
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17.10.2022 21:30 Ответить
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17.10.2022 21:45 Ответить
Моя соседка мне не продаст самогон, я не доволен , дневным , ночным двиглом , я очень обеспокоен очень, но когда мне понадобится я попрошу с другова подъезда нюрку , и она мне купит ,о каких запретах санкций. Это простой пример , так же ***** в простынях , покупают и перепродают ****.
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17.10.2022 21:49 Ответить
я вже 3 день пишу чому це посольство ще досі існує
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17.10.2022 22:08 Ответить
посольство дерьмом облейте
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18.10.2022 01:19 Ответить
А чому це посольство досі працює? Чи нашу владу все влаштовує? Дипломатичні стосунки треба було розривати після першого ж збитого дрону.
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18.10.2022 06:11 Ответить
В 1979 році бородаті іранські козой...би увірвалися в американське посольство і захопили його персонал у заручники...
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18.10.2022 09:54 Ответить
 
 