Последствия обстрелов Донетчины российскими оккупантами: 2 человека погибли, а 6 получили ранения. ФОТОрепортаж

Наибольшую активность этой ночью россияне проявляли в Донецком и Горловском направлениях.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

На Донецком направлении под обстрел попало Курахово - есть информация о 1 погибшем и 4 раненых. Повреждены дома в частном секторе и инфраструктурный объект.

Также под утро российские обстреляли Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку Марьинской громаді и Авдеевку – там без пострадавших.

На Горловском направлении накануне вечером россияне обстреляли Соледар – ранены 2 человека. Также на территории громаді ночью было громко в Раздоловке, Васюковке, Парасковеевке и Бахмутском – без пострадавших.

В Торецкой громаде один человек погиб в Курдюмовке от прямого попадания в дом. Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по самому Торецку – последствия устанавливаем.

Глава ОВА еще раз призвал граждан эвакуироваться.

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