Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине. ФОТОрепортаж
В Обуховском районе Киевской области пиротехники изъяли из водоема боевую часть сбитой российской ракеты.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киевщины, передает Цензор.НЕТ.
"17 октября от жителей Обуховского района было получено обращение об обследовании местной акватории. Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины осуществила проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты", - сообщили в пресс-службе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
neverlok lok
показать весь комментарий18.10.2022 18:32 Ответить Мне нравится 1
Κασσιόπεια Искра
показать весь комментарий18.10.2022 19:16 Ответить Мне нравится 1
Александр Александров #470855
показать весь комментарий18.10.2022 23:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль