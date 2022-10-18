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Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине. ФОТОрепортаж

В Обуховском районе Киевской области пиротехники изъяли из водоема боевую часть сбитой российской ракеты.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"17 октября от жителей Обуховского района было получено обращение об обследовании местной акватории. Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины осуществила проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты", - сообщили в пресс-службе.

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Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине 01

Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине 02
Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине 03

Автор: 

Киевская область (4132) ракеты (3569) ГСЧС (4966)


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пролітав калібр і на ньому було щось корявими буквами написано ..ну тіпа послання доя нас
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18.10.2022 18:32 Ответить
лінк будь-ласка.
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18.10.2022 19:16 Ответить
це і є шматок (гівна) рюцкого миру
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18.10.2022 23:02 Ответить
 
 