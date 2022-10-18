"Фонд Добра и Любви" передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи. ФОТО

МБО "Фонд Добра и Любви" передал жителям деоккупированной Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Фонд Добра и Любви" один из первых приехал в деоккупированные населенные пункты Харьковщины с гуманитарной миссией. В Купянск, Залиман, Оскол, Изюм и другие населенные пункты волонтеры привезли продуктовые наборы, воду, средства гигиены, медикаменты, одежду и спальные мешки.

Из-под обстрелов из Купянска было эвакуировано более 100 человек.

С начала полномасштабного вторжения РФ, "Фонд Добра и Любви" отправил в Харьковскую область 50 тонн гуманитарной помощи, охватив жителей десяти населенных пунктов.

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Также волонтеры при поддержке организации Christian Refugee Relief передали Институту патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко 5 новых инвалидных колясок, 25 пар костылей и другие расходные медматериалы для реабилитации военных и пострадавших от военных действий.

В наиболее пострадавших районах Харькова продолжает работать мобильная кухня от "Фонда Добра и Любви". Каждый день более 200 харьковчан получают бесплатные горячие обеды.





Гуманитарные поездки в Харьковскую область фонд проводит в сотрудничестве с ОО "Обычные люди".