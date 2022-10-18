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"Фонд Добра и Любви" передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи. ФОТО

МБО "Фонд Добра и Любви" передал жителям деоккупированной Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 01

"Фонд Добра и Любви" один из первых приехал в деоккупированные населенные пункты Харьковщины с гуманитарной миссией. В Купянск, Залиман, Оскол, Изюм и другие населенные пункты волонтеры привезли продуктовые наборы, воду, средства гигиены, медикаменты, одежду и спальные мешки.

Из-под обстрелов из Купянска было эвакуировано более 100 человек.

С начала полномасштабного вторжения РФ, "Фонд Добра и Любви" отправил в Харьковскую область 50 тонн гуманитарной помощи, охватив жителей десяти населенных пунктов.

Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 02

Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 03

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Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 04

Также волонтеры при поддержке организации Christian Refugee Relief передали Институту патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко 5 новых инвалидных колясок, 25 пар костылей и другие расходные медматериалы для реабилитации военных и пострадавших от военных действий.

В наиболее пострадавших районах Харькова продолжает работать мобильная кухня от "Фонда Добра и Любви". Каждый день более 200 харьковчан получают бесплатные горячие обеды.

Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 05
Фонд Добра и Любви передал жителям Харьковщины 50 тонн гуманитарной помощи 06

Гуманитарные поездки в Харьковскую область фонд проводит в сотрудничестве с ОО "Обычные люди".

Автор: 

Харьковщина (5577) волонтеры (2634) гуманитарная помощь (1261)


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Кто есть владелец того фонда?

Интересно знать- Кто эти люди?

Это новый патриотический фонд
или
«старый» , который раньше «работал а метро», собирая деньги для больных детей...
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18.10.2022 18:44 Ответить
перший раз чую, але номери на машинах цікаво побачити..
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18.10.2022 18:54 Ответить
Якась незрозуміла тєма: з одного боку на машині банер міжнародного фонду, з іншого - якась тьотка. Так хто роздає гуманітарку: іноземці, чи ця тьотка підмазалась під іноземну гуманітарку? Хоча більше схоже, що почалася передвиборча агітація.
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18.10.2022 19:37 Ответить
 
 