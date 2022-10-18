Россияне в течение 18 октября выпустили по Сумщине 64 боеприпаса. Погибли 2 человека, один ранен, - Живицкий. ФОТОрепортаж

За день россияне четырежды обстреляли населенные пункты Сумской области. Били из минометов и артиллерии, всего зафиксировано 64 попадания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "За день россияне четырежды обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. Всего 64 прихода.

Юнаковская громада: двое погибших и один ранен вследствие циничного удара по центру села. Кроме того, повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач.

Хотинская громада: артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее 5 домов.

Новослободская громада: минометный обстрел. Поврежден дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач".

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