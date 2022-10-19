Россияне с полуночи обстреливают Энергодар. В городе частично исчезли вода и свет, - мэр Орлов. ФОТО
В ночь с 18 на 19 октября оккупанты обстреливают Энергодар. Попали по подстанции, город отчасти без воды и света.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждениях одних из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета", - написал он в телеграмме.
Информации о пострадавших пока нет.
Мэр призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила двух стен.
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Diesel_Sasha
показать весь комментарий19.10.2022 08:50 Ответить Мне нравится 2
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