Россияне с полуночи обстреливают Энергодар. В городе частично исчезли вода и свет, - мэр Орлов. ФОТО

В ночь с 18 на 19 октября оккупанты обстреливают Энергодар. Попали по подстанции, город отчасти без воды и света.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждениях одних из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета", - написал он в телеграмме.

Информации о пострадавших пока нет.

Мэр призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

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