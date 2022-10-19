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Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожской области, - ОВА. ФОТО

Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - отметил он.

Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожской области, - ОВА 01

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крылатые ракеты (881) обстрел (27151) ракеты (3569) Запорожская область (3083)


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Ці підераси методично знищують інфраструктуру забезпечення життєдіяльності населених пунктів, щоб повністю позбавити людей комфорту і зробити непридатними для проживання.
Рашисти не здатні воювати з армією, а тільки з цивільним населенням і беззахисною інфраструктурою.
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19.10.2022 09:07 Ответить
 
 