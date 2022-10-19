Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожской области, - ОВА. ФОТО

Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - отметил он.

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