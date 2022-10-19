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В память о погибшем на фронте воине Максиме Воробенко "Боевые птицы Украины" разработали серию "Валькирий". ФОТО

Компания "Боевые птицы Украины" разработала серию БПЛА "Валькирия".

Об этом сообщил в фейсбуке Дмитрий Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война забирает лучших.... Три месяца назад на фронте погиб Максим Воробенко, сын нашего собратья, коллеги, волонтера "АРМИЯ SOS", одного из причастных к рождению "Валькирии", Дмитрия Воробенко", - пишет он.

"Максу в то время было всего 19 лет, он был одним из нас, летуном, оператором БПЛА. Он служил в 72 механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Мы пообещали себе и его отцу, что мы не забудем этого и мы сделали серию "Валькирий" из 19 штук, черного цвета. Часть этих самолетов уйдет в 72 бригаду, а другая на ту часть фронта, где работал Максим и мы точно знаем, что эти самолеты приблизят нас к победе, я думаю Максим хотел бы этого не меньше нас", - пишет Ковальчук.

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В память о погибшем на фронте воине Максиме Воробенко Боевые птицы Украины разработали серию Валькирий 01
В память о погибшем на фронте воине Максиме Воробенко Боевые птицы Украины разработали серию Валькирий 02
В память о погибшем на фронте воине Максиме Воробенко Боевые птицы Украины разработали серию Валькирий 03

беспилотник (3595) 72 отдельная механизированная бригада (239) ВСУ (6587)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України.Розробникам-респект...
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19.10.2022 10:00 Ответить
Герої не вмирають. Слава Україні!
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19.10.2022 10:11 Ответить
Слухала учора Бутусова про битву за небо...скільки смутку, болі,але і надії було в розмові. Жаль,що уряду не до війни,відео від президента не надихає,а нервує. Вам би захист, вам би ППО, літаки,а не пусті,дорогі по фінансам записи. Вам би чесну інформацію,а не пусті плани Резніченко, прийняті за реальність. Боріться і перемагайте. В Пам'ять Героям, в Пам'ять загиблим. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
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19.10.2022 10:11 Ответить
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19.10.2022 11:05 Ответить
 
 