В память о погибшем на фронте воине Максиме Воробенко "Боевые птицы Украины" разработали серию "Валькирий". ФОТО

Компания "Боевые птицы Украины" разработала серию БПЛА "Валькирия".

Об этом сообщил в фейсбуке Дмитрий Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война забирает лучших.... Три месяца назад на фронте погиб Максим Воробенко, сын нашего собратья, коллеги, волонтера "АРМИЯ SOS", одного из причастных к рождению "Валькирии", Дмитрия Воробенко", - пишет он.

"Максу в то время было всего 19 лет, он был одним из нас, летуном, оператором БПЛА. Он служил в 72 механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Мы пообещали себе и его отцу, что мы не забудем этого и мы сделали серию "Валькирий" из 19 штук, черного цвета. Часть этих самолетов уйдет в 72 бригаду, а другая на ту часть фронта, где работал Максим и мы точно знаем, что эти самолеты приблизят нас к победе, я думаю Максим хотел бы этого не меньше нас", - пишет Ковальчук.

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