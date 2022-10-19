Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО

Ллойд Остин и Бен Уоллес обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины на фоне российской агрессии.

Об этом Остин сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Было приятно встретиться с министром обороны Великобритании Уоллесом. Мы обсудили текущие усилия по поддержке Украины, включая безопасность, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину", - написал глава оборонного ведомства США.

На встрече двух министров также присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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