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Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО

Ллойд Остин и Бен Уоллес обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины на фоне российской агрессии.

Об этом Остин сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Было приятно встретиться с министром обороны Великобритании Уоллесом. Мы обсудили текущие усилия по поддержке Украины, включая безопасность, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину", - написал глава оборонного ведомства США.

На встрече двух министров также присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом 01

Великобритания (4956) Пентагон (1459) США (26652) Уоллес Бен (184) Остин Ллойд (420) Милли Марк (121)


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Серьезные люди собрались. Надеюсь, что договорились о том, как решить проблему ирана.
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19.10.2022 09:57 Ответить
"Дружите с англо-саксами - не прогадаете". Абсолютно верно. Хороших переговоров
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19.10.2022 09:59 Ответить
Якщо Воллеса ще теоретично можна приліпити до анло-саксонських племен, які жили в V-VII столітті, як їхнього нащадка, то яким боком до них Остін?
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19.10.2022 10:26 Ответить
З якою метою цікавитесь
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19.10.2022 10:33 Ответить
- Я знаю українців - я був в Україні п'ять разів - і вони будуть воювати. Моя мати - українка, - сказав Воллес.
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19.10.2022 11:08 Ответить
- Ну что делать будем?
- В каком смысле?
- Ну там "массированная ракетная атака на энергосистему Украины" ...
- И что?
- Ну так надо же отреагировать.
- Так мы и реагируем
- Как?
- Встречаемся.
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19.10.2022 10:31 Ответить
Ты больной?
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19.10.2022 10:41 Ответить
нагадую:
путин-*****.
ФСБ- говно.
РФія- страна террорист.
Кацап - брехливьій нелюдь-раб *********** на швабре .
*****&фсб&рф&кацап- ПНХ , за рюззкім карабльом.
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19.10.2022 12:16 Ответить
Блин ребята дайте уже АТАКМС и всё будет лучше, чем было ) Хотите давайте даже встретимся, посидим втроем, пивка треснем, обсудим этот вопрос ))
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19.10.2022 10:45 Ответить
 
 