Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО
Ллойд Остин и Бен Уоллес обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины на фоне российской агрессии.
Об этом Остин сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Было приятно встретиться с министром обороны Великобритании Уоллесом. Мы обсудили текущие усилия по поддержке Украины, включая безопасность, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину", - написал глава оборонного ведомства США.
На встрече двух министров также присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
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- В каком смысле?
- Ну там "массированная ракетная атака на энергосистему Украины" ...
- И что?
- Ну так надо же отреагировать.
- Так мы и реагируем
- Как?
- Встречаемся.
путин-*****.
ФСБ- говно.
РФія- страна террорист.
Кацап - брехливьій нелюдь-раб *********** на швабре .
*****&фсб&рф&кацап- ПНХ , за рюззкім карабльом.