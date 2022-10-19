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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне составили под Антоновским мостом импровизированную переправу из барж. ФОТО со спутника

Оккупанты сложили под поврежденным защитниками Украины Антоновским мостом возле оккупированного Херсона баржи.

Это видно по спутниковым снимкам, которые показал в твиттере OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке от 18 октября видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место в 11:14 утра.

"Это [баржевый мост] позволит России быстрее пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это тоже легкая цель", - написал Эрхарт, имея в виду ракетные удары с M142 HIMARS и аналогичных систем на вооружении ВСУ.

Это уже не первая попытка россиян собрать под Антоновским мостом мост из барж. Предыдущую такую конструкцию они почему-то сами разобрали в конце сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты начали "восстановление" больниц Луганщины. В перечне - ни одной разрушенной, - Гайдай

Россияне составили под Антоновским мостом импровизированную переправу из барж 01
Россияне составили под Антоновским мостом импровизированную переправу из барж 02

мост (1027) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+19
ХІМЕРИ вже облизуються...
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19.10.2022 10:19
+7
Так правый берег на 30 метров выше левого, по идее левый и затопит. Или я ошибаюсь?
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19.10.2022 10:31
+6
баржо міст добре пристреляний...чекаємо на сутьеве двіженіє вати для перетворення на бавовну.....
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19.10.2022 10:38
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ХІМЕРИ вже облизуються...
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19.10.2022 10:19 Ответить
На другій фотографії видно, що наші вже зробили в цій переправі суттєві дірки.
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19.10.2022 10:24 Ответить
То баржі ПІД мостом!..
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19.10.2022 10:41 Ответить
Не під мостом , а збоку . Під мостом баржам заважають опори . Тобто від вертикальних ударів з повітря - баржі всеодно не захищені . .
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19.10.2022 10:49 Ответить
суравікін хоче"нєпрастиє рєшенія"...ходять чутки про підрив дамби .Гауляйтер Кремля Сосальдо объявил об "эвакуации гражданского населения на левый берег Днепра"
"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра"
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19.10.2022 10:24 Ответить
Так правый берег на 30 метров выше левого, по идее левый и затопит. Или я ошибаюсь?
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19.10.2022 10:31 Ответить
не ошибаетесь
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19.10.2022 10:33 Ответить
хто його .зна..суравікін в сирії робив армагедон..бомбив міста стирав з землі..бо там не було ппо..сальдо втікати зібрався,от з херсонщини ось що він лепочеhttps://t.me/Ukraine_365News/39146
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19.10.2022 10:37 Ответить
З-за прискорення Коріоліса праві береги річок, які течуть з півночі на південь, в Північній півкулі Землі завжди вищі за рівнинні лівобережні.
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19.10.2022 12:31 Ответить
Я в курсі)
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19.10.2022 12:44 Ответить
Круто!Ніколи такого не чув.
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19.10.2022 16:35 Ответить
шкільний курс фізики і географії
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19.10.2022 20:08 Ответить
Тут така справа: водозабір Північно-Кримського каналу знаходиться вище Каховської греблі. Якщо спустити воду з Каховського моря, то й водозабір перестане функціонувати. Відповідно, Крим і більша частина Херсонської області залишаться без води. Дуже непросте рішення.
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19.10.2022 11:28 Ответить
Тут така справа...що це війна..рашисти не рахуються навіть з власними втратими, ..стираючи українські міста з землі..і погрожуючи ядерний ударом...а ви про якусь дамбу )(уйлу по барабану скільки і кого загине...до кримчан таке ж відношення було,як до меншоварностної общини на протязі всієї окупації Криму,так само ,як до тих бурятів чи дагестанців. Це обслуговуючий персонал для "вялікорускіх".
Для )(уйла головнє захопити,хіба він щось виділяв на ту ж захоплену Абхазію чи Осетію..чи так звану "лднр"..чи Крим став всесвітньою "курортною меккою"
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19.10.2022 11:58 Ответить
Что будет за подрыв дамбы лысые поцы не думают ?
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19.10.2022 10:37 Ответить
Думаю, що нічого. В найгіршому випадку - відновлення за рахунок росії.
Але то не скоро, років через надцять після нашої перемоги
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19.10.2022 11:14 Ответить
Думаю, що їм негайно прилетить з кількох кінців.
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19.10.2022 12:05 Ответить
Чим вони мають думати,якщо в них замість голови - д..па..
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19.10.2022 11:19 Ответить
баржо міст добре пристреляний...чекаємо на сутьеве двіженіє вати для перетворення на бавовну.....
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19.10.2022 10:38 Ответить
Херсон - добра пастка, щоб злити кров з армії кацапів. непогано пустити в пастку ще кілька щурів, навіть якщо звільнення займе більше часу, тому що буде менше кацапів для боротьби на менш вигідних позиціях.
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19.10.2022 10:41 Ответить
Рлзхерячте нахрін цей міст!
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19.10.2022 13:25 Ответить
 
 