Россияне составили под Антоновским мостом импровизированную переправу из барж. ФОТО со спутника

Оккупанты сложили под поврежденным защитниками Украины Антоновским мостом возле оккупированного Херсона баржи.

Это видно по спутниковым снимкам, которые показал в твиттере OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке от 18 октября видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место в 11:14 утра.

"Это [баржевый мост] позволит России быстрее пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это тоже легкая цель", - написал Эрхарт, имея в виду ракетные удары с M142 HIMARS и аналогичных систем на вооружении ВСУ.

Это уже не первая попытка россиян собрать под Антоновским мостом мост из барж. Предыдущую такую конструкцию они почему-то сами разобрали в конце сентября.

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