В результате обстрела Орехова Запорожской области ранены восемь мирных жителей, - ОВА. ФОТО

В результате вражеского обстрела Орехова Запорожской области сегодня ночью ранены восемь гражданских жителей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы. Враг применил реактивные системы залпового огня.

"Обстрел длился почти семь часов. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебное заведению. В настоящее время в Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей. Город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300. Разрушениям подверглась местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет", - добавляет глава региона.

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