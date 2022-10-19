За сутки россияне 27 раз обстреляли 18 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
В Донецкой области войска российской федерации за сутки обстреляли 18 населенных пунктов. Российские войска били из авиации, РСЗО "Град", ракетных систем, артиллерии и минометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Враг накрыл огнем города Курахово, Авдеевка, Торецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Северное, Нью-Йорк, села Новоукраинка, Карловка, Богоявленка, Соловьево, Екатериновка, Времевка, Клищиевка, Хромово, Воскресенка. Оккупационные войска били из авиации, РСЗО "Град", ракетных систем, артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
В результате ударов уничтожены и повреждены 37 гражданских объектов - 18 жилых домов, помещения ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные сооружения, гаражи, автомобили.
В Курахово российские войска попали в объект критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители.
"Артиллерийские обстрелы не утихают и на Бахмутском направлении. В частности, в Курдюмовке, Северске и Бахмуте от вражеских попаданий погибли люди. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома", - рассказали в полиции.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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