Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских "центров принятия решений" на Черниговщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Черниговской области российского агента. Он собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ, координаты местных органов власти и больниц, отслеживал маршруты перемещения украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Полученные сведения рашисты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и соцобъектам. По данным следствия, задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал на Черниговщину и получил статус внутренне перемещенного лица.

Он был завербован спецслужбами России в начале вторжения, однако к выполнению вражеских задач приступил уже после освобождения региона. Агент осуществлял фотофиксацию объектов и обозначал геолокацию на картах", - говорится в сообщении.

Мужчина передавал материалы куратору через анонимные мессенджеры и получал за это деньги.

Задержанному доложено о подозрении.

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