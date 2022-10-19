РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4200 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 528 20

Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских "центров принятия решений" на Черниговщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Черниговской области российского агента. Он собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ, координаты местных органов власти и больниц, отслеживал маршруты перемещения украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Полученные сведения рашисты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и соцобъектам. По данным следствия, задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал на Черниговщину и получил статус внутренне перемещенного лица.

Он был завербован спецслужбами России в начале вторжения, однако к выполнению вражеских задач приступил уже после освобождения региона. Агент осуществлял фотофиксацию объектов и обозначал геолокацию на картах", - говорится в сообщении.

Мужчина передавал материалы куратору через анонимные мессенджеры и получал за это деньги.

Задержанному доложено о подозрении.

Также читайте: Россияне готовятся бить по Херсону, - глава Николаевской ОВА Ким

Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских центров принятия решений на Черниговщине, - контрразведка СБУ 01
Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских центров принятия решений на Черниговщине, - контрразведка СБУ 02
Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских центров принятия решений на Черниговщине, - контрразведка СБУ 03
Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских центров принятия решений на Черниговщине, - контрразведка СБУ 04

контрразведка (496) СБУ (19898) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
не удивлен

таких много на юге и востоке Украины так как они по сути и не украинцы а искуственно завезенные москали которых привезли на место истребленных голодом украинцев
показать весь комментарий
19.10.2022 12:27
+19
"затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину" - кто-нибудь удивлен?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:21
+15
Очередной лугандон!
показать весь комментарий
19.10.2022 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заработал на бутылочку шампанского....присесть...а потом на зону...
показать весь комментарий
19.10.2022 12:21 Ответить
посмотрите на фото-где живет это чмо ! забор-штахетник и плетенка,на нем спортивные-треники с обвисшим (может и обосран-м) задом, это Дно общества,такое себе злое-опущенное,без каких-либо перспектив на будущее
показать весь комментарий
19.10.2022 15:40 Ответить
Понять и простить?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:21 Ответить
"затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину" - кто-нибудь удивлен?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:21 Ответить
не удивлен

таких много на юге и востоке Украины так как они по сути и не украинцы а искуственно завезенные москали которых привезли на место истребленных голодом украинцев
показать весь комментарий
19.10.2022 12:27 Ответить
мочить гниду
показать весь комментарий
19.10.2022 12:24 Ответить
Очередной лугандон!
показать весь комментарий
19.10.2022 12:24 Ответить
дураки, русский спецназ(синонимы?), врраолалла(??),овцы, ведущие в неизвестность...Вы кого, дуболомы, нанимаете фотографировать больницы, которые есть на всех картах мира, гугла и яндекса?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:25 Ответить
Ти чомусь дивуєшся? Та я таких"дуболомів" кожного дня на форумі бачу - пишуть херню , навіть не потрудившись відкрить Гугл і звіриться - чи правда те , що вони пишуть! Останній раз учора ввечері придурку пояснив (на його дурний коментар) про особливості нових снарядів "хаймерса" Так він навіть не подякував , а почав мене лайном обливать! Люди просто не знають можливостей Інтернет і не знають , як у нього витребувать потрібну їм інформацію! І чим тупіше - тим нахабніше та агресивніше!
показать весь комментарий
19.10.2022 13:03 Ответить
Цьому аХенту потрібно переламати руки й ноги , щоби не зміг , су@ ка ,
збирати якісь координати про нашу армію !
показать весь комментарий
19.10.2022 12:29 Ответить
До двух коней за ноги і у різні сторони!!!!!! Скільки то, курва, буде ще продовжуватись!!!
показать весь комментарий
19.10.2022 12:29 Ответить
В крематорий свинособачьего ******........................................
показать весь комментарий
19.10.2022 12:48 Ответить
я часто зустрічаю твердження,що більшість таких чуваків....відпускають...це правда?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:50 Ответить
Я вже подумав що крота "козиря" взяли за "коки"... але не при цій владі.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:53 Ответить
__ну шукав с б у ,то й знайшов .
Не ГаЗпром,канечнА. Но мрii збуваються __
показать весь комментарий
19.10.2022 13:00 Ответить
Допитати і вбити при спробі втечі
показать весь комментарий
19.10.2022 13:25 Ответить
Нах*я воно нам живе?
показать весь комментарий
19.10.2022 13:34 Ответить
На шибеницю гниду прямо там,на місці, почепити,бо інакше діла не буде.
показать весь комментарий
19.10.2022 15:25 Ответить
Я продіваюсь із жОПи уже надійшла вказівка суддям, випустити диверсанта лугандонця під заставу....
показать весь комментарий
19.10.2022 15:30 Ответить
В расход, тут же.
показать весь комментарий
19.10.2022 15:45 Ответить
 
 