Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских "центров принятия решений" на Черниговщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Черниговской области российского агента. Он собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ, координаты местных органов власти и больниц, отслеживал маршруты перемещения украинских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Полученные сведения рашисты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и соцобъектам. По данным следствия, задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал на Черниговщину и получил статус внутренне перемещенного лица.
Он был завербован спецслужбами России в начале вторжения, однако к выполнению вражеских задач приступил уже после освобождения региона. Агент осуществлял фотофиксацию объектов и обозначал геолокацию на картах", - говорится в сообщении.
Мужчина передавал материалы куратору через анонимные мессенджеры и получал за это деньги.
Задержанному доложено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таких много на юге и востоке Украины так как они по сути и не украинцы а искуственно завезенные москали которых привезли на место истребленных голодом украинцев
збирати якісь координати про нашу армію !
Не ГаЗпром,канечнА. Но мрii збуваються __