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Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. ФОТО

Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 01

Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.

Венгерские СМИ сообщают, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли рекламные компании, "регулярно получающие заказы от правительства Виктора Орбана". В правительстве Венгрии ожидают, что рекламщики "выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы", а также "задачи, связанные с правительственными решениями, оказывающими большое влияние на жизнь граждан" .

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 02
Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 03

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Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 04

В минувшие выходные Facebook-страница венгерского правительства изменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью "Брюссельские санкции разрушают нас".

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 05

Венгерские журналисты пишут, что "в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу".

Напомним, Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

Читайте также: Орбан о политике ЕС в отношении России: Карлик вводит санкции против гиганта

Автор: 

Венгрия (1945) санкции (11291)


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Топ комментарии
+32
Я не розумію, хто кого потужніше: ЄС за Мадьярщину, чи Мадьярщина за ЄС?
Може, пора вже по зубах дати?
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19.10.2022 17:27
+28
питання ,--як прийняли Угорщину в Евросоюз та НАТО? І чи не пора б на нараді НАТО розглянути про виключення їх з альянсу
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19.10.2022 17:27
+23
Венгры в первую мировую были убийцами и одними из инициаторов войны.
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
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19.10.2022 17:31
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Я не розумію, хто кого потужніше: ЄС за Мадьярщину, чи Мадьярщина за ЄС?
Може, пора вже по зубах дати?
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19.10.2022 17:27 Ответить
ЄС так не працює.. але якщо звернути їх увагу.. то може й підуть якісь розслідування про Орбаната
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19.10.2022 20:45 Ответить
Вийти на переговори з РФ і запропонувати звільнити окуповані території в обмін на коридор до Угорщини
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19.10.2022 17:27 Ответить
то нормально...геи завжды булы проты смазок.
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19.10.2022 17:27 Ответить
питання ,--як прийняли Угорщину в Евросоюз та НАТО? І чи не пора б на нараді НАТО розглянути про виключення їх з альянсу
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19.10.2022 17:27 Ответить
Всі піарщики ***** закінчують, без виключення...
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19.10.2022 17:28 Ответить
боже, як кончені.
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19.10.2022 17:28 Ответить
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
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19.10.2022 17:29 Ответить
Венгры в очередной раз подтвердили,что они ********.Секрет Полишинеля,мля.
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19.10.2022 17:29 Ответить
Не гребіть всіх в кучу. Є угорці, а є Орбан, Сіярто ... на зп.
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19.10.2022 18:02 Ответить
Его же только что переизбрали большинством голосов
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19.10.2022 18:58 Ответить
А хто йго обрав? Угорці! Звісно ж є проти, але більшість-то "за" і тому йдуть за "руським корабльом"!
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19.10.2022 19:02 Ответить
Венгры в первую мировую были убийцами и одними из инициаторов войны.
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
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19.10.2022 17:31 Ответить
Венгерськи історики кажуть що їх народ вийшов з Уралу. Мабуть втікали від орди. Зараз якщо Україна програе і ***** наблизиться до їх кордонів він точно скаже що їх народ належіть його імпреіі як спадкоемцю орди і окупуе венгрію. Ці дурні самі собі копають могилу.
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20.10.2022 17:21 Ответить
Хто ще купує у супермаркетах угорське лайно?
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19.10.2022 17:32 Ответить
будьте обачні в своїх судженнях, бо й грузинів не варто міряти по Сракашвілі...
Австроугорська імперія, та що була ще до появи гітлера.. внесла величесно історику-культурну спадщину на заході нинішньої України. Так як і Польсько-Литовське князівство ще західніше.. а ще й північніше -- на території Білорусі!!! А те що Йовбан -- то КГБішта, то інше... і багато населення зомбо.. вони навіть не зомбовані, насправді, а вони не переймалися.. така була політика... Куму ЄС було цікаво -- виїхали, а залишилась або вата, а бо корінні, що вмирають на батьківщині...
і не хочу бути критиком проти українців.. але на совість щось зробити, то не в карму більшості наших, якщо порівнювати з угорцем.. тому стули пельку.. не тобі судити...
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19.10.2022 20:53 Ответить
Мадяри - це русскіє з-за Урала. Ще питання є?
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19.10.2022 17:33 Ответить
Мадьяры-- родина - коми-пермяцкий округ -север пред Уральских гор
европейская часть рф.
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19.10.2022 17:50 Ответить
Європєйская часть рф? Ти диви, як смішно звучить. Ржач! Кацапи і Європа.
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19.10.2022 17:53 Ответить
От як їх ще в ЄС тримають?!
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19.10.2022 17:35 Ответить
Catch Orban and fuck him in the ass. Every day. For a year.
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19.10.2022 17:43 Ответить
Поганая овца всё стадо портит. Вывод -- на шашлык.
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19.10.2022 17:47 Ответить
как тут не вспомнить сапера Водичку?
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19.10.2022 17:51 Ответить
Пора цыганам на выход.
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19.10.2022 17:52 Ответить
Ще один поворот ключа в дверях на виліт з ЄС.
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19.10.2022 17:53 Ответить
Є Угорщина та угорці, а є гнилий та корумпований Орбан з соїм оточенням. Дивує що не зважаючи на велику кількість доказів того що всю свою карєру Орбан робив за кримінальні гроші Сьоми Могілєвіча ЄС ці факти ігнорує. Сьогодні Орбан повністю поглинутий і підконтрольний ***** і втягує Угорщину в черговий альянс з фашистською диктатурою, яка закінчиться як завжди втратою територій і людей. Угорська молодь тікає з країни але пенсіонери-орбаноїди вимагають пенсій і "європейського рівня життя". Відтак населення Угорщини поступово буде заміщатися дешевою робочою силою. За 20 років від Угорщии залишиться тільки назва і памятник Орбану який поставлять нові мешканці країни.
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19.10.2022 18:11 Ответить
незважаючи
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20.10.2022 04:39 Ответить
Пора этих половцев уже выгонять с ЕС.
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19.10.2022 18:18 Ответить
Так выгоняйте!!!
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19.10.2022 18:46 Ответить
netu takogo mexanizma. Možno lišj "uititj" takix "po sobstvennomu želaniju".
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20.10.2022 01:44 Ответить
Ну то, что у *******, память гупиков и то, что они долбойобики - это ожидаемо. Давно русня их танками не давила, но ничего - могут повторить. Правда, на пути мокшанских танков стала Украина, хотя мы могли их к вам пропустить транзитом. Но пожалели, *****, ваши жизни. Уже давно напрашивается, профилактический ремонт на нефтепроводе "ДрЮчба". Будете, суки, на коровьих лепешках ездить, страна *******. А когда НАТО вышибет вас из альянса - вас можно брать голыми руками.
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19.10.2022 18:18 Ответить
Останній диктатор ЄС хоче створити уяву наче причина кризи це санкції, а не війна!
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19.10.2022 18:26 Ответить
Угорщина витрачає кошти ЄС на критику антиросійських санкцій ЄС та скасуйте їм дотації , нехай їх кацапи годують !!!!!
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19.10.2022 18:40 Ответить
Що вони там про мінєт на плакатах пишуть? Про те що Йорбан путлєру робить?
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19.10.2022 18:58 Ответить
В тайожний союз нах...
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19.10.2022 19:09 Ответить
Добре було б, якби отой Шахед, якимось чином до Угорщини долетів , та прямо у той плакат і влучив. Оце був би справжній PR. І за ТТХ він відстань від окупованого Севастополя, або Донецька до Будапешту якраз долає.
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19.10.2022 19:23 Ответить
Орбану, как плохому танцору мешают фаберже. Заказывал пиар в помощь руке дающей, а в ЕС угрожают отобрать 7.5 ярда за какую то коррупцию. Ведь угрожают отобрать в 4 раза больше, чем должны Вольдемару за газ. Чешите репу, потомки лаптеногих.
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19.10.2022 19:29 Ответить
******, - більше додати нічого.
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19.10.2022 19:54 Ответить
Щож ви міндем латоріца - лізбіяни чортові підтримуєте цього гандона орбана?
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19.10.2022 20:06 Ответить
Брюссельські санкції руйнують нас - так выходим из ЕС и сами себе хозяева. А то только попиариться.
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19.10.2022 20:09 Ответить
И будете таким мадьярским Мадагаскаром в Европе
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19.10.2022 20:12 Ответить
Угорщина мабуть єдина країна ЄС яка від переходу на ринкову економіку багато не отримала, навіть до Польщі по рівню ВВП на душу населення далеко. Тому така лояльність до параши.
Ситуація трохи схожа на Україну - 25 років по суті Україна профукала в пострадянському угарі, тільки зявилася олігархія, по рівню ВВП Угорщина і Україна на одному рівні 155 млрд $.
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19.10.2022 20:22 Ответить
Для НАТО користі від членства Угорщини в альянсі меньше ніж з козла молока, зате політичного сморіду від цього "троянського коня" аж зашкалює.
Цікаво, що такого "цінного" позбудеться НАТО, виключивши цю проблематичну троянську коняку зі складу своєї організації?
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20.10.2022 04:04 Ответить
Якщо угорщина член НАТО, мабудь вона відповідає усім крітеріям. Яккщо в угорщини є гроші на піар- компанію,то х... їм гроші від ЕС. Я так розумію, чи ні?
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20.10.2022 10:10 Ответить
 
 