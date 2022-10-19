Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. ФОТО
Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.
Венгерские СМИ сообщают, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли рекламные компании, "регулярно получающие заказы от правительства Виктора Орбана". В правительстве Венгрии ожидают, что рекламщики "выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы", а также "задачи, связанные с правительственными решениями, оказывающими большое влияние на жизнь граждан" .
В минувшие выходные Facebook-страница венгерского правительства изменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью "Брюссельские санкции разрушают нас".
Венгерские журналисты пишут, что "в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу".
Напомним, Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.
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Може, пора вже по зубах дати?
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
Австроугорська імперія, та що була ще до появи гітлера.. внесла величесно історику-культурну спадщину на заході нинішньої України. Так як і Польсько-Литовське князівство ще західніше.. а ще й північніше -- на території Білорусі!!! А те що Йовбан -- то КГБішта, то інше... і багато населення зомбо.. вони навіть не зомбовані, насправді, а вони не переймалися.. така була політика... Куму ЄС було цікаво -- виїхали, а залишилась або вата, а бо корінні, що вмирають на батьківщині...
і не хочу бути критиком проти українців.. але на совість щось зробити, то не в карму більшості наших, якщо порівнювати з угорцем.. тому стули пельку.. не тобі судити...
европейская часть рф.
Ситуація трохи схожа на Україну - 25 років по суті Україна профукала в пострадянському угарі, тільки зявилася олігархія, по рівню ВВП Угорщина і Україна на одному рівні 155 млрд $.
Цікаво, що такого "цінного" позбудеться НАТО, виключивши цю проблематичну троянську коняку зі складу своєї організації?