На войне с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац. ФОТО

16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погиб житель села Завадовка Самборского района Львовщины Михаил Сакаль.

Михаил Сакаль

Герой отдал жизнь за независимость Украины от российских оккупантов.

До полномасштабного вторжения рашистов в Украину Михаил воевал в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

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Также сообщается, что в этот же день погиб депутат Раловского сельского совета, житель с. Ольшаник, Василий Бац.

Василий Бац

Тела двух героев сегодня будут встречать на площади Памяти в городе Самбор, примерно в 10:30.

Михаил Сакаль является родным братом 24-летнего морского пехотинца Ивана Сакаля, с которым Львовщина прощалась 8 мая 2019 года. Оба брата фактически с начала российской агрессии в 2014 году находились на защите Украины.

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