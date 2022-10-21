На войне с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац. ФОТО
16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.
16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погиб житель села Завадовка Самборского района Львовщины Михаил Сакаль.
Михаил Сакаль
Герой отдал жизнь за независимость Украины от российских оккупантов.
До полномасштабного вторжения рашистов в Украину Михаил воевал в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.
Также сообщается, что в этот же день погиб депутат Раловского сельского совета, житель с. Ольшаник, Василий Бац.
Василий Бац
Тела двух героев сегодня будут встречать на площади Памяти в городе Самбор, примерно в 10:30.
Михаил Сакаль является родным братом 24-летнего морского пехотинца Ивана Сакаля, с которым Львовщина прощалась 8 мая 2019 года. Оба брата фактически с начала российской агрессии в 2014 году находились на защите Украины.
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