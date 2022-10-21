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На войне с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац. ФОТО

16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

16 октября 2022 года в бою с российскими оккупантами погиб житель села Завадовка Самборского района Львовщины Михаил Сакаль.

На войне с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац 01

Михаил Сакаль

Герой отдал жизнь за независимость Украины от российских оккупантов.

До полномасштабного вторжения рашистов в Украину Михаил воевал в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое страшное на войне – это терять бойцов, - комбат "Карпатской Сичи" Олег Куцин | Юрий Бутусов интервью. ВИДЕО

Также сообщается, что в этот же день погиб депутат Раловского сельского совета, житель с. Ольшаник, Василий Бац.

На войне с российскими оккупантами погибли воины Михаил Сакаль и Василий Бац 02

Василий Бац

Тела двух героев сегодня будут встречать на площади Памяти в городе Самбор, примерно в 10:30.

Михаил Сакаль является родным братом 24-летнего морского пехотинца Ивана Сакаля, с которым Львовщина прощалась 8 мая 2019 года. Оба брата фактически с начала российской агрессии в 2014 году находились на защите Украины.

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Автор: 

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Топ комментарии
+17
Пам'ятаємо поіменно кожного Героя!!!
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21.10.2022 08:44
+14
Вічна пам'ять, спочивайте.
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21.10.2022 08:59
+6
😢🇺🇦💔
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21.10.2022 08:52
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🇺🇦
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21.10.2022 08:28 Ответить
Пам'ятаємо поіменно кожного Героя!!!
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21.10.2022 08:44 Ответить
😢🇺🇦💔
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21.10.2022 08:52 Ответить
Вічна пам'ять, спочивайте.
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21.10.2022 08:59 Ответить
Не можна забирати на війну, хай навіть таку, братів. Це знищення цілої родини, і генофонду нації.
Слава Героям!
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21.10.2022 09:32 Ответить
Хлопці,ви герої,які цілих 8 років боронили Україну. Не уявляю як це можна витримати. Дуже шкода що цей грьобаний судак у кремлі вбиває наших найкращих 😡 Спочивайте з миром. Вічна пам'ять..
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21.10.2022 09:40 Ответить
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21.10.2022 09:58 Ответить
знову кулемет Дегтярьова на фото, цей воїн може і загинув через допотопну зброю, як за таких обсягів ленд-лізу у нас ще ДП на озброєнні?
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21.10.2022 09:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.10.2022 10:00 Ответить
Нестерпна біль і сум за нашими Героями 😪😪😪
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21.10.2022 10:52 Ответить
 
 