Сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников "русского мира": егерю из Лиманского района сообщено о подозрении. ФОТО

Разоблачено и сообщено о подозрении егерю, который в оккупированном с июня 2022 с. Старый Караван Донецкой области оказывал российским войскам помощь в ведении боевых действий против украинских защитников.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, житель с. Старый Караван, достоверно зная о гражданах, эвакуировавшихся из поселка, сообщал военным РФ о покинутых жилых домах. Затем в них заселялись оккупанты. Кроме этого, подозреваемый указывал на проукраински настроенных местных жителей. В дальнейшем относительно них проводили "фильтрационные мероприятия", чтобы противодействовать деятельности разведывательных групп, которые оказывают содействие военнослужащим Вооруженных Сил Украины в борьбе против армии страны-агрессора. От доносов егеря пострадали около 15 мирных граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в освобожденном г. Лимане. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчине поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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