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Сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников "русского мира": егерю из Лиманского района сообщено о подозрении. ФОТО

Разоблачено и сообщено о подозрении егерю, который в оккупированном с июня 2022 с. Старый Караван Донецкой области оказывал российским войскам помощь в ведении боевых действий против украинских защитников.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, житель с. Старый Караван, достоверно зная о гражданах, эвакуировавшихся из поселка, сообщал военным РФ о покинутых жилых домах. Затем в них заселялись оккупанты. Кроме этого, подозреваемый указывал на проукраински настроенных местных жителей. В дальнейшем относительно них проводили "фильтрационные мероприятия", чтобы противодействовать деятельности разведывательных групп, которые оказывают содействие военнослужащим Вооруженных Сил Украины в борьбе против армии страны-агрессора. От доносов егеря пострадали около 15 мирных граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в освобожденном г. Лимане. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчине поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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Сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников русского мира: егерю из Лиманского района сообщено о подозрении 01

Донецкая область (9648) государственная измена (1540) Лиман (318)


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Топ комментарии
+16
Подивіться на нього, йому тільки голову залишилось відрубати . Яка на...й підозра?🧐
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21.10.2022 10:07
+13
Стара смердюча савкова відрижка...
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21.10.2022 10:08
+9
Наверное это то падло что провело орков в обход наших позиций когда те на Лиман наступали.
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21.10.2022 10:09
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Подивіться на нього, йому тільки голову залишилось відрубати . Яка на...й підозра?🧐
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21.10.2022 10:07 Ответить
Стара смердюча савкова відрижка...
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21.10.2022 10:08 Ответить
Наверное это то падло что провело орков в обход наших позиций когда те на Лиман наступали.
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21.10.2022 10:09 Ответить
Тут навіть "органами здоровими" не розживешся - тому вішати .
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21.10.2022 10:11 Ответить
Мабуть, син або внук тих, хто влаштовував голодомор
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21.10.2022 10:12 Ответить
Надеюсь в тюрьме и подохнет старый *****
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21.10.2022 10:15 Ответить
Заметил, что у гнид, как правило, физии мерзопакостные. Совпадение?
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21.10.2022 10:15 Ответить
І воно там таке не одне, на жаль.
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21.10.2022 10:19 Ответить
якщо не можна стратити, тоді відправити потвору на яку-небудь уранову копальню, нехай копає, поки не відкине копита
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21.10.2022 10:29 Ответить
ви звернули увагу,що всіх цих навідників,коректувальників,колаборантів зеленоморді наполеони та агрохімії практично не карають?більшість відпускають,декому дають невеличкі терміни з можливість обміну на "наших захисників" яких самі ж і пристроїли в полон
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21.10.2022 10:38 Ответить
г@ндон
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21.10.2022 10:41 Ответить
таких гнид по всей строгости закона и чтобы все ватники знали об этом .СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2022 11:15 Ответить
Совок типичный. Дай такому пайку, лизать будет до гроба. Я бы не сажал, лишал бы гражданства, и три дня на выезд из страны. Без права возврата. Такие и убили 30 лет последних. Они голосовали за пшено и прошлое. А мы знали это. Лучше поздно, чем никогда.
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21.10.2022 11:18 Ответить
Мерзота кацапська. Здохне на зоні дуже швидко.
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21.10.2022 12:34 Ответить
Зверніть увагу- Показував будинки про-українськи налаштованих громадян-. Тобто, це були точкові будинки. В Україні. Про-українськи налаштованих. Про що ми можемо далі говорити про наші східні райони країни. Продовжувати розповідь про тамженашелюдє? Там не наші. Земля наша, а люди ні. Це треба жорстко врахувати після звільнення. Там, можливо, відбудовувати прийдеться відсотків 20. Бо іншим хай будують десь в Сибіру де вони так прагнули все життя жити, а праклятиє хахли нє давалє.
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21.10.2022 12:50 Ответить
 
 