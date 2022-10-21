В результате удара по переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Клоков. ФОТО

В Херсоне в результате удара по переправе оккупантов погиб российский пропагандист Олег Клоков.

Об этом в телеграме сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара по российской переправе в Херсоне погиб российский пропагандист, бывший сотрудник Первого канала и RT Олег Клоков. Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал. А работал бы дома в России – был бы жив и здоров.

Не надо приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", - написал он.

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