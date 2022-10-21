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В результате удара по переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Клоков. ФОТО

В Херсоне в результате удара по переправе оккупантов погиб российский пропагандист Олег Клоков.

Об этом в телеграме сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара по российской переправе в Херсоне погиб российский пропагандист, бывший сотрудник Первого канала и RT Олег Клоков. Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал. А работал бы дома в России – был бы жив и здоров.

Не надо приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечером 20 октября ВСУ обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. ВИДЕО

В результате удара по переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Клоков 01

обстрел (27151) пропаганда (3676) Херсон (2821) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+97
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21.10.2022 10:52
+78
То добра новина!
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21.10.2022 10:49
+59
Сгарєл на работє
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21.10.2022 10:51
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То добра новина!
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21.10.2022 10:49 Ответить
цьому ще пощастило! інших повісять!
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21.10.2022 10:53 Ответить
не этот ли мразь вел репортаж о сносе памятника жертвам Голодомора в Мариуполе или Мелитополе точно не помню и орало мол никакого голоду не булов Украине а був голодв Казахстане ***** там ***** дикие поля одни было и до Цетины и Поволжье.. а на Украине хахлы сами жрать не хотели тому вмырали назло радяньский влади....... не ушлебки *** какой выверт мосха улитки от кацапов...
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21.10.2022 11:37 Ответить
Приємна новина.
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21.10.2022 10:51 Ответить
А нехєр шастать!!!🙂🙂🙂
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21.10.2022 10:51 Ответить
Без візи. Порушення Закону.
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21.10.2022 10:52 Ответить
Сгарєл на работє
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21.10.2022 10:51 Ответить
Запропагандонився.
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21.10.2022 16:31 Ответить
От новина, там цього лайна зашибісь
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21.10.2022 10:51 Ответить
Шкода лише, що сам, без усієї редакції каналу
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24.10.2022 07:48 Ответить
В полку Геббельса пополнение
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21.10.2022 10:52 Ответить
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21.10.2022 10:52 Ответить
Ушел в эфир с концами.
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21.10.2022 10:53 Ответить
Карасям на радість.
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21.10.2022 10:53 Ответить
Буде тепер в пеклі стріміть чортам концерти кабздона.
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21.10.2022 10:54 Ответить
Закобздонився
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21.10.2022 10:54 Ответить
Самий ліпший в житті пропагандона поступок.
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21.10.2022 10:55 Ответить
руснявa пропаганда пише: ВСУ ударілі по мірной пєрєправє...
ну, покойтеся із миром!
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21.10.2022 10:55 Ответить
Ну "патріарх" ти й щедрий! Смоли в казані пекельної і чорта лихого йому треба зичити!
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21.10.2022 11:06 Ответить
шеф сам розбереться кого куди
я у ці справи не суюся
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21.10.2022 11:27 Ответить
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21.10.2022 12:43 Ответить
Всё правильно. Пусть шеф их сортирует. Наша задача ускорить их встречу.
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21.10.2022 13:49 Ответить
Будєт канфєрансьє у Кабздуна...
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21.10.2022 10:56 Ответить
Здохло бидло , яке ненаділо украінців і це добре 😡
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21.10.2022 10:56 Ответить
Самовбився об снаряд "Хаймерса". Скрепно. Челлендж встиг передати?
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21.10.2022 10:57 Ответить
Одним гандоном менше.
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21.10.2022 10:57 Ответить
Жаль що лише один.
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21.10.2022 10:58 Ответить
Чекаємо на зажмур подсрачного со таваріщі!.
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21.10.2022 11:03 Ответить
Он там был не один. Еще несколько 300-х
Была целая съемочная группа
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23.10.2022 18:46 Ответить
Та може і не один. Просто він відомий, а його співробітники, з тієї ж бар'єр, ні.
А там схоже вся баржа того....немає її вже
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24.10.2022 07:51 Ответить
Наївся земельки української,в пекло піде ситий.
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21.10.2022 10:58 Ответить
та ні, напився дніпровської водички
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21.10.2022 10:59 Ответить
https://t.me/rian_ru/182683 РИА Новости
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, информация по погибшим уточняется, заявили экстренные службы области
Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10
*****

https://t.me/BerezaJuice/22271 Борислав Береза
Тот случай, когда русня ****** и не краснеет. А кто же это ночью из гражданских пользуется переправой, если в Херсоне оккупанты ввели комендантский час и гражданским запрещено не только переправляться, но и на улице появляться? А? *******, давайте по новому, а то это вранье слишком очевидно. Нехер было пытаться технику с соддатней по переправе гнать. Теперь их больше нет. Как говорил Путин - они утонули.
Что с ******, русня?
*****
А.М.: свої втрати касапи зазвичай зменшують на порядок. Ну, і вночі вони не здатні порахувати, скільки їхніх орків втонуло, себто, "пропало без весті" зе їхньою термінологією.
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21.10.2022 10:58 Ответить
Пора цих пропагандонів і зрадників і на расії мочити, а то багато кілерів без роботи сидять, може Притулі ідею підкинути і збір організувати🙄
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21.10.2022 11:00 Ответить
був клоков, став клочков ))
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21.10.2022 11:00 Ответить
Лапоть ф клочья
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21.10.2022 11:02 Ответить
а носил бы лапотник на переправе калоши фабрики "красный резинщик", то у тех был шанс остаться как новые! ))
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21.10.2022 11:04 Ответить
Йому треба було не бронежилет "PRESS" одягать, а рятувальний "Бронік" не врятував усе одно, а з рятувальним була-б надія, що не втопиться! Мені понтонери наші казали: "Ризик, що втопишся, набагато більший, ніж те, що вб"ють! Тому "броніки" на переправі не одягаємо - тільки на березі!"
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21.10.2022 11:16 Ответить
І навіщо нам ті клокови? Здохло то і здохло хворе створіння!
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21.10.2022 11:03 Ответить
Коли вже більш відомі пропагандони дохнути почнуть, я вже цього від літа чекаю...
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21.10.2022 11:03 Ответить
яйця в одну сторону а плечи в другую
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21.10.2022 11:03 Ответить
клоаков
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21.10.2022 11:05 Ответить
клоков)))... ну тут как бы карма с самого начала намекала...
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21.10.2022 11:06 Ответить
пі.діти ,не лантухи перекидати! можна і снаряд спіймати!
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21.10.2022 11:06 Ответить
Приємна новина, бажано що б все нациське кодло пропогандонів здохли (соловйов ,скабеєва ,сімонян та інша мерзота) надіюсь і до них дійде черга.
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21.10.2022 11:06 Ответить
С паршивої вівці хочаб Клокова
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21.10.2022 11:07 Ответить
Собаці собача чим більше здохне нам легше буде якби ще й карлика уродця забрав
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21.10.2022 11:08 Ответить
Отпропагандировал холуй. Жаль туда соловей и скабеиха не поедут.....
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21.10.2022 11:08 Ответить
мелочь, а приятно.
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21.10.2022 11:09 Ответить
...це все тому, що тебе там не було та навести вогонь без тебе не можуть Ти ж допоможеш?
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21.10.2022 11:17 Ответить
Сам перевіряв?
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21.10.2022 11:20 Ответить
кусок пьютинского навоза - в спам,собака
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21.10.2022 11:21 Ответить
Он что, что-то неправильно сказал?
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21.10.2022 11:27 Ответить
А хто сказав що одного?
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21.10.2022 11:34 Ответить
Сольдо бреше, що чотирьох, і що в переправу поцілила одна ракета GMLRS - але, зазвичай, касапські прибріхують на порядок. Тобто, потрапили наші як мінімум десятьма ракетами, і замішкували до півсотні орків (і це без тих, хто потрапив на корм дніпровським ракам, їх же неможливо порахувати)
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21.10.2022 12:05 Ответить
Така доля чекає кожну свинособаку з нараzєї, яка прийде асвабаждать Українців від їх Богом даної свободи і землі!
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21.10.2022 11:10 Ответить
Забанили, значицца, Клюкова.
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21.10.2022 11:11 Ответить
good new
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21.10.2022 11:12 Ответить
Знову ЗАГИНУВ?! Вчитися треба швидше. ЛІКВІДОВАНИЙ, ЗДОХ, ВИПРАВИВСЯ (горбатого могила виправить)
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21.10.2022 11:23 Ответить
В маршрутке на мухосранске опять кто-то завоет - Ой мой сыночек!
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21.10.2022 11:42 Ответить
К червям ******..............................................
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21.10.2022 11:42 Ответить
Скоріше мабуть до карасів, раз на переправі ліквідований
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21.10.2022 11:59 Ответить
Клоков перетворився в клочья...Яка сумна новина....😜😜😄
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21.10.2022 11:44 Ответить
Мої вітання родичам... до речі можу скинути телефон, хорошого карбюраторщика...
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21.10.2022 11:50 Ответить
какая отвратительная рожа... copyright
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21.10.2022 11:52 Ответить
""журналист" Олег Клоков, который до телеканала «Таврия» работал в «Москве 24», Russia Today, Первом канале и других СМИ" - взяв з Медузи.
Тобто, цей пропагандон був відряджений для брехні на телебаченні сепарів та колаборантів.
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21.10.2022 12:12 Ответить
Виперлись пропагандисти
До мостів Херсона
І тепер ведуть сюжет
Про концерт Кобзона ... :scenic:
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21.10.2022 12:26 Ответить
Здохло кацапське падло і засмерділось.
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21.10.2022 12:40 Ответить
на концерті кабзона аншлаг
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21.10.2022 12:41 Ответить
Доброго ранку Україно!!!
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21.10.2022 12:44 Ответить
Так і йух з ним. Хоча думаю, що він його потерял від удару українського снаряду.
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21.10.2022 12:46 Ответить
У меня плохо со зрением. И прочитал что погиб какой-то пропогондист оккупант по фамилии Клоака. Да и фамилия не имеет значения...
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21.10.2022 12:59 Ответить
Рыло , куй промахнешься , видать боров на байдарке курировал переправу.
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21.10.2022 14:03 Ответить
Дадим каждому клокову персональный вольфрамовый шарикъ
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21.10.2022 14:11 Ответить
Собаке собачья смерть. Слава Украине!
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21.10.2022 14:20 Ответить
Як же я ненавиджу цю дебільну фразу.
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21.10.2022 14:24 Ответить
Редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, передайте журналісту Денісу Казанському, що вороги не можуть "погибнуть", вони здихають.
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21.10.2022 14:59 Ответить
Земля йому бетоном!
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21.10.2022 15:07 Ответить
Запросив би на гостину до себе ще скабеєву
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21.10.2022 17:47 Ответить
А туловіще знайшли ? Якщо не знайшли, то що будуть"проважать" Маргоша Боброедка і Соловйов до КаБЗона ?
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21.10.2022 19:27 Ответить
Почему рожа на фото не заблуренная ?
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21.10.2022 22:37 Ответить
Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!
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22.10.2022 05:19 Ответить
Супер
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22.10.2022 08:55 Ответить
Так этой мрази и надо, как говорят: - сдох максим, ну и хрен с ним, а нехрен было лезть в чужую страну, да ещё с войной.
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22.10.2022 22:37 Ответить
Харон таки його переправив.
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24.10.2022 01:04 Ответить
сдох клюквін ну і *** с ним ...
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24.10.2022 15:05 Ответить
некуй шастать
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24.10.2022 20:24 Ответить
А траур оголосять на **********? "колега" погиб...
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25.10.2022 06:05 Ответить
 
 