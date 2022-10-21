В результате удара по переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Клоков. ФОТО
В Херсоне в результате удара по переправе оккупантов погиб российский пропагандист Олег Клоков.
Об этом в телеграме сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В результате удара по российской переправе в Херсоне погиб российский пропагандист, бывший сотрудник Первого канала и RT Олег Клоков. Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал. А работал бы дома в России – был бы жив и здоров.
Не надо приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", - написал он.
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+97 олег иванов #434516
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ну, покойтеся із миром!
я у ці справи не суюся
Была целая съемочная группа
А там схоже вся баржа того....немає її вже
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, информация по погибшим уточняется, заявили экстренные службы области
Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10
*****
https://t.me/BerezaJuice/22271 Борислав Береза
Тот случай, когда русня ****** и не краснеет. А кто же это ночью из гражданских пользуется переправой, если в Херсоне оккупанты ввели комендантский час и гражданским запрещено не только переправляться, но и на улице появляться? А? *******, давайте по новому, а то это вранье слишком очевидно. Нехер было пытаться технику с соддатней по переправе гнать. Теперь их больше нет. Как говорил Путин - они утонули.
Что с ******, русня?
*****
А.М.: свої втрати касапи зазвичай зменшують на порядок. Ну, і вночі вони не здатні порахувати, скільки їхніх орків втонуло, себто, "пропало без весті" зе їхньою термінологією.
Тобто, цей пропагандон був відряджений для брехні на телебаченні сепарів та колаборантів.
До мостів Херсона
І тепер ведуть сюжет
Про концерт Кобзона ... :scenic:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!