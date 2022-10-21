Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреливали Донбасс, повреждены линии электропередач, жилые дома, погибли 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Донецком направлении под обстрелами — Селидовская, Марьинская и Авдеевская громады. Без жертв, но есть разрушения.

В Селидовской громаде пострадал Украинск — россияне попали в район многоэтажек. В Марьинском обществе зафиксированы обстрелы в Екатериновке, повреждены линии электропередач. Авдеевка утром подверглась артобстрелам: пострадали окрестности АКХЗ и садовое общество.

На Горловском направлении страдают Бахмутская, Торецкая и Светлодарская громады.

В Бахмуте в результате удара по частному сектору 2 человека погибли, 1 ранен. Повреждены 7 домов. В Торецке поврежден дом и предприятие — без жертв. Громко было также на станции Майорск в Светлодарской громаде.

На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере, 1 человек погиб, еще 1 ранен", - говорится в сообщении.

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