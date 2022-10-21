РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6651 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
853 2

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреливали Донбасс, повреждены линии электропередач, жилые дома, погибли 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Донецком направлении под обстрелами — Селидовская, Марьинская и Авдеевская громады. Без жертв, но есть разрушения.

В Селидовской громаде пострадал Украинск — россияне попали в район многоэтажек. В Марьинском обществе зафиксированы обстрелы в Екатериновке, повреждены линии электропередач. Авдеевка утром подверглась артобстрелам: пострадали окрестности АКХЗ и садовое общество.

На Горловском направлении страдают Бахмутская, Торецкая и Светлодарская громады.

В Бахмуте в результате удара по частному сектору 2 человека погибли, 1 ранен. Повреждены 7 домов. В Торецке поврежден дом и предприятие — без жертв. Громко было также на станции Майорск в Светлодарской громаде.

На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере, 1 человек погиб, еще 1 ранен", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников "русского мира": егерю из Лиманского района сообщено о подозрении. ФОТО

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 01

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 02

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 03

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 04

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 05

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 06

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 07

Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения 08

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охренеть, як европа реагує на обстріли еаропи, гнідорва, проплачена
показать весь комментарий
21.10.2022 12:04 Ответить
Я щось не бачу,як оп реагує на знищення України. Микитась тому приклад і крадіжка волонтерської допомоги під егідою слуг. Дійсно охренеть. Дякуйте ЗСУ і донорам зброї, що ще живі
показать весь комментарий
21.10.2022 12:20 Ответить
 
 