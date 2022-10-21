Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит украинцев помочь с приобретением для украинских воинов приборов ночного видения, дронов и антидронового ружья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Прошу помогать репостамами.

Трудные бои во всех направлениях. У нас много потерь и много раненых, но ВСУ уничтожают врага.

Есть очень срочные потребности.

Морпехам погранцам срочно требуются приборы ночного видения на четыре катера.

Цена одного 26000 грн (со скидкой), общая сумма 130 т грн, 56 т уже собрали

На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры.

Цена Мавика 3 комбо -114 тыс.

Спецподразделению срочно требуется антидроновое ружье, стоимость 553 тыс., уже собрано 183 тыс.

Я очень прошу присоединиться к помощи!!!

Отчет за десять дней, помощь получили 12 подразделений

Три AGM Fuzion TM35-384 ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР со скидкой- 69375 т - 208125 грн

Три DALI S253H ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР-50320т-150960 грн.

Квадрокоптер Мовик 3 Комбо -114300 грн. Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат-59700 грн.

Три рации Моторола -34000грн и 59500грн

Одежда для раненых -12120 грн

Спальники 28 шт-23800 грн

Две палатки и два каремата -11 000 грн

Прибор ночного видения -36900 грн

Повербанк -29518 грн

Общая сумма -739 923 грн, это меньше чем за две недели.

Благодарю каждого человека за репост и за каждую копейку.

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

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UA753220010000026204306753142

на антидроновое ружье сбор на Моно банке

https://send.monobank.ua/jar/8VsTA3VW2H" - обратилась Юсупова к украинцам.

















































