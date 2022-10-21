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Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит украинцев помочь с приобретением для украинских воинов приборов ночного видения, дронов и антидронового ружья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Прошу помогать репостамами.

Трудные бои во всех направлениях. У нас много потерь и много раненых, но ВСУ уничтожают врага.

Есть очень срочные потребности.

Морпехам погранцам срочно требуются приборы ночного видения на четыре катера.

Цена одного 26000 грн (со скидкой), общая сумма 130 т грн, 56 т уже собрали

На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры.

Цена Мавика 3 комбо -114 тыс.

Спецподразделению срочно требуется антидроновое ружье, стоимость 553 тыс., уже собрано 183 тыс.

Я очень прошу присоединиться к помощи!!!

Отчет за десять дней, помощь получили 12 подразделений

Три AGM Fuzion TM35-384 ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР со скидкой- 69375 т - 208125 грн

Три DALI S253H ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР-50320т-150960 грн.

Квадрокоптер Мовик 3 Комбо -114300 грн. Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат-59700 грн.

Три рации Моторола -34000грн и 59500грн

Одежда для раненых -12120 грн

Спальники 28 шт-23800 грн

Две палатки и два каремата -11 000 грн

Прибор ночного видения -36900 грн

Повербанк -29518 грн

Общая сумма -739 923 грн, это меньше чем за две недели.

Благодарю каждого человека за репост и за каждую копейку.

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

на антидроновое ружье сбор на Моно банке

https://send.monobank.ua/jar/8VsTA3VW2H" - обратилась Юсупова к украинцам.

Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 01
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 02
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 03
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 04
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 05
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 06
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 07
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 08
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 09
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 10
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 11
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 12
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 13
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 14
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 15
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 16
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 17
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 18
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 19
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 20
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 21
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 22
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 23
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 24
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры 25

благотворительность (612) помощь (7801) волонтеры (2634) ВСУ (6587) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+13
Десятки тисяч різних охоронців военкоматів, водіїв, тероборонівців, всіляких мутних "нацгвардійців" за 500 км від лініі фронту одержують щомісяця по 43000 грн + іжа +одяг +пільги. Може міністерству оборони почати трохи єкономити і направляти кошти на найгальніше?
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21.10.2022 16:18
+10
Щось Юсуповій занадто подобається виконувати функції МО. І апетити ростуть! Моє "доїння" закінчилось влітку 2015 коли "заначка" закінчилась і побачив як керівник волонтерської організації, яка нас справно "доїла" купив собі "камрі" з салону в той час як моя вітара без догляду вже почала просто розвалюватись. На стрільбищі познайомився з мисливцями на кацапів. Дядьки з самого початку війни їздять на полювання. З того часу "скидуюсь" їм на спеціальні снайперські патрони. Мене дуже тішить що кожен третій патрон забирає життя окупанта. Відтак по можливості, а можливості все менше і менше!, цинічно спонсорую лише смерть кацапів. А гуманісти хай донатять на позанормову "любов" і "комфорт"... Мета України - для початку знищити 300 000 окупантів і зробити каліками 1,5 мільйона. Лише після досягнення цього в ********** почнуть здогадуватись що у них в Україні "щось пішло не так". Зараз для мене головне розрахуватись з боргами за комуналку інакше отримаємо комунальний колапс. В приватному секторі ми якось справимось, а от "квартирникам" гаплик...
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21.10.2022 17:02
+9
Я от не розумію. Є "Повернись живим", є Притула. Купа народу донатить, довіряє. Обидва кожен тиждень звітують про гору переданих пташок на передову. Чого б не звернутись до них? Думаю пара дронів знайдеться точно.
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21.10.2022 16:09
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Боневтік про це не знає? Відосики кліпає і усьо?
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21.10.2022 16:16 Ответить
Я от не розумію. Є "Повернись живим", є Притула. Купа народу донатить, довіряє. Обидва кожен тиждень звітують про гору переданих пташок на передову. Чого б не звернутись до них? Думаю пара дронів знайдеться точно.
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21.10.2022 16:09 Ответить
Бо є ще така річ, як логістика. ПЖ - це рівень забезпечення батальйон/бригада. Вони самі вже не раз заявляли, що замість 5 умовних броніків їм легше дати 500. А є ще дрібніші волонтери, які забезпечують потреби менших конкретних підрозділів, але це відбувається значно швидше. В хлопців були дрони, але проіпали. Треба швидко поповнити.
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21.10.2022 16:17 Ответить
Дякую за пояснення. Наступні місяці щось лишатиму і на дрібніші донати.
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21.10.2022 16:20 Ответить
У Юсуповой краще логістика ніж у Повернись живим?Так хай передасть Притула Юсуповій ,а вона передасть на фронт .
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21.10.2022 16:44 Ответить
***, та до чого тут краща чи гірша? Організація, яка за раз видає 500 комплектів не буде ********* в якісь *****, щоб комусь вручити два. Треба пояснювати, що це не ефективно? Раз Юсупова цього не робить, а просить допомоги сама, то мабуть на те є певні причини?
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21.10.2022 16:57 Ответить
Помоги Аллах погнать ваших славян взад, а то начали войну с правослаными,. это не по-бурятски.

(это в "умах" не таких рссуких вполне складно)
Короче чмондра из Устьбурятска идет защищать страну которая из его территории пьет все соки - "защищать славян" в Луганске. Правда тот Луганск как бы и до того был, под гнетом, лучше жил чем его вот эта хрень, где алмазы и где можно бы Дубай сделатью
Забавный рссукий миръ. - Мы идем чтобы сделать вас ближе к сортиру Ротенберга(я не антиараб если что). И да - на "нацист" - это я, что не особо хочу нашествия бурятин. не ну чо, ноцыст же получается не он.
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21.10.2022 16:15 Ответить
Юсупова починає дратувати !Якщо так все серйозно на фронті і люди благають і треба швидко на фронт ці дрони , так звернись до Притули ,я не вірю що він відмовить і що в нього їх нема .
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21.10.2022 16:16 Ответить
може "не створи кумира".
а може краще до менших волонтерів = тоді скоріш прийде.
про Притулу говорили шо ....ну як, тупо як ти привіз - то прийме напр. машину, а якщо треба підтримку шоб доїхала, то йди ти подалі.
та чо, перевірити ж можна - бери подзвони і скажи.
хоча я може дурень а він святошка, угу.
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21.10.2022 16:48 Ответить
It is unclear where the international aid is going? As a rule, there should not be a demand for all this! Is there such a catastrophic situation in terms of corruption in the Ukrainian government?

God protect the defenders of Ukraine!
God protect the defenders of the Ukrainians not only from the Orcs, but also from the Khyss government of Ukraine!
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21.10.2022 16:16 Ответить
No, it's just a war. Here everything is quickly destroyed.
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21.10.2022 16:32 Ответить
Goda net. netu i ne bylo
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21.10.2022 16:49 Ответить
Десятки тисяч різних охоронців военкоматів, водіїв, тероборонівців, всіляких мутних "нацгвардійців" за 500 км від лініі фронту одержують щомісяця по 43000 грн + іжа +одяг +пільги. Може міністерству оборони почати трохи єкономити і направляти кошти на найгальніше?
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21.10.2022 16:18 Ответить
Это как с зимней одеждой,ее выслали абсолютно всю с Запада,иначе бегали бы в одних трусах.
Сразу и отрапортовали,что все одеты.
Верно,но не вами.
Министерство обороны отвечает за это,туда и обращайтесь.
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21.10.2022 16:24 Ответить
ЗеКодломойские Чуваки выклянчили у Байдена ,50 миллиардов долларов..типа на карманные расходы...если Конгресс подпишет этот законопроект то Путлер заберёт у Зе все это бабло..
Зуб даю...
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21.10.2022 16:26 Ответить
+1000 грн
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21.10.2022 16:45 Ответить
Почему Байден прячет Ленд-лиз, по которому США обязаны (это решение Конгресса ) быстро поставлять дроны, танки, ПВО .....
Предложенный Ленд-лиз республиканцами и поддержанный демократами , блокируется Президентом США, результат: разрушенные города Украины и гибель тысяч граждан.
Где голос журналистов Украины???
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21.10.2022 16:58 Ответить
Я конечно помогу. Но как насчет -
Суд простил Коломойскому долг в 7,5 млрд грн перед ПриватБанком

Среда, 13 ноября 2019 12:32

Автор https://finclub.net/all/author/267-finansovyyklub.html Финансовый клуб

Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/sud-likvidiroval-kompaniyu-kolomoyskogo-i-spisal-43-mlrd-grn-dolga-pered-privatbankom Цей матеріал також доступний українською

13.07.2022, 15:45
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21.10.2022 17:02 Ответить
Щось Юсуповій занадто подобається виконувати функції МО. І апетити ростуть! Моє "доїння" закінчилось влітку 2015 коли "заначка" закінчилась і побачив як керівник волонтерської організації, яка нас справно "доїла" купив собі "камрі" з салону в той час як моя вітара без догляду вже почала просто розвалюватись. На стрільбищі познайомився з мисливцями на кацапів. Дядьки з самого початку війни їздять на полювання. З того часу "скидуюсь" їм на спеціальні снайперські патрони. Мене дуже тішить що кожен третій патрон забирає життя окупанта. Відтак по можливості, а можливості все менше і менше!, цинічно спонсорую лише смерть кацапів. А гуманісти хай донатять на позанормову "любов" і "комфорт"... Мета України - для початку знищити 300 000 окупантів і зробити каліками 1,5 мільйона. Лише після досягнення цього в ********** почнуть здогадуватись що у них в Україні "щось пішло не так". Зараз для мене головне розрахуватись з боргами за комуналку інакше отримаємо комунальний колапс. В приватному секторі ми якось справимось, а от "квартирникам" гаплик...
показать весь комментарий
21.10.2022 17:02 Ответить
В Міноборони просить пробували?
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21.10.2022 17:04 Ответить
Треба допомогти хлопцям. Просто допомогти. І допомагати. У Притули і Повернись живим - масштаби більші і інші. Трохи вище правильно було сказано - такі волонтери як Юсупова ЗАКРИВАЮТЬ поточні потреби конкретних підрозділів (і виключно "на передку"), яким ДУЖЕ ТЕРМІНОВО потрібно, так би мовити "в роздріб".
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21.10.2022 17:10 Ответить
Притула не всім допомогає і навіть на звернення просто відмовляє, навіть якщо просили. Не буду називати де і куди конкретно, але був такий неприємний факт...ми тоді самі потім знайшли 50 тис. на дрон і це було в районах бойових дій.
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21.10.2022 17:22 Ответить
ну так поможи! і скинь сюди зображення квитанції про розміри твоєї допомоги
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21.10.2022 18:40 Ответить
собака гавкає - караван іде.
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21.10.2022 23:30 Ответить
Куда деваются американские миллиарды..
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21.10.2022 17:32 Ответить
+
Дякуємо волонтерам,завдяки їм наші бійці ситі та забезпечуються вкрай необхідними речами в окопах на передовій.
Але прикро читати деякі коментарі....
Претензії будете висловлювати,коли будете голосувати на виборах,а зараз нам треба перемога.
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21.10.2022 17:43 Ответить
+
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21.10.2022 18:01 Ответить
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.

Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.

Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
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21.10.2022 18:14 Ответить
Бо то пишуть адепти мордора....
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21.10.2022 18:23 Ответить
а чиї адепти розпоряжаються десятками мільярдів допомоги Заходу? і де ці десятки мільярдів діваються?
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21.10.2022 18:42 Ответить
Мова йде конкретно про Юсупову та її допомогу. А деякі знову за своє.

Дублюю:

А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.

Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.

Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
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21.10.2022 20:34 Ответить
 
 