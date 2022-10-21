Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи: На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит украинцев помочь с приобретением для украинских воинов приборов ночного видения, дронов и антидронового ружья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Прошу помогать репостамами.
Трудные бои во всех направлениях. У нас много потерь и много раненых, но ВСУ уничтожают врага.
Есть очень срочные потребности.
Морпехам погранцам срочно требуются приборы ночного видения на четыре катера.
Цена одного 26000 грн (со скидкой), общая сумма 130 т грн, 56 т уже собрали
На донецком направлении бойцы умоляют купить два дрона. Подразделение осталось без глаз, потеряли все квадрокоптеры.
Цена Мавика 3 комбо -114 тыс.
Спецподразделению срочно требуется антидроновое ружье, стоимость 553 тыс., уже собрано 183 тыс.
Я очень прошу присоединиться к помощи!!!
Отчет за десять дней, помощь получили 12 подразделений
Три AGM Fuzion TM35-384 ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР со скидкой- 69375 т - 208125 грн
Три DALI S253H ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР-50320т-150960 грн.
Квадрокоптер Мовик 3 Комбо -114300 грн. Квадрокоптер Аутел лайт с доп бат-59700 грн.
Три рации Моторола -34000грн и 59500грн
Одежда для раненых -12120 грн
Спальники 28 шт-23800 грн
Две палатки и два каремата -11 000 грн
Прибор ночного видения -36900 грн
Повербанк -29518 грн
Общая сумма -739 923 грн, это меньше чем за две недели.
Благодарю каждого человека за репост и за каждую копейку.
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
на антидроновое ружье сбор на Моно банке
https://send.monobank.ua/jar/8VsTA3VW2H" - обратилась Юсупова к украинцам.
Пожалуйста, подождите...
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(это в "умах" не таких рссуких вполне складно)
Короче чмондра из Устьбурятска идет защищать страну которая из его территории пьет все соки - "защищать славян" в Луганске. Правда тот Луганск как бы и до того был, под гнетом, лучше жил чем его вот эта хрень, где алмазы и где можно бы Дубай сделатью
Забавный рссукий миръ. - Мы идем чтобы сделать вас ближе к сортиру Ротенберга(я не антиараб если что). И да - на "нацист" - это я, что не особо хочу нашествия бурятин. не ну чо, ноцыст же получается не он.
а може краще до менших волонтерів = тоді скоріш прийде.
про Притулу говорили шо ....ну як, тупо як ти привіз - то прийме напр. машину, а якщо треба підтримку шоб доїхала, то йди ти подалі.
та чо, перевірити ж можна - бери подзвони і скажи.
хоча я може дурень а він святошка, угу.
God protect the defenders of Ukraine!
God protect the defenders of the Ukrainians not only from the Orcs, but also from the Khyss government of Ukraine!
Сразу и отрапортовали,что все одеты.
Верно,но не вами.
Министерство обороны отвечает за это,туда и обращайтесь.
Зуб даю...
Предложенный Ленд-лиз республиканцами и поддержанный демократами , блокируется Президентом США, результат: разрушенные города Украины и гибель тысяч граждан.
Где голос журналистов Украины???
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Среда, 13 ноября 2019 12:32
Автор https://finclub.net/all/author/267-finansovyyklub.html Финансовый клуб
Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком
https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/sud-likvidiroval-kompaniyu-kolomoyskogo-i-spisal-43-mlrd-grn-dolga-pered-privatbankom Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 15:45
Дякуємо волонтерам,завдяки їм наші бійці ситі та забезпечуються вкрай необхідними речами в окопах на передовій.
Але прикро читати деякі коментарі....
Претензії будете висловлювати,коли будете голосувати на виборах,а зараз нам треба перемога.
Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
Дублюю:
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.
Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.