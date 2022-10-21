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Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене 10 бывшим полицейским из Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР 01

"Установлено, что после оккупации региона войсками Российской Федерации отдельные правоохранители вступили на службу во вновь незаконные правоохранительные органы оккупантов. Предатели дежурили на блокпостах, производили обыски у своих бывших коллег и их родственников. Зафиксированы факты "отжима" вещей у местных жителей и т.д.", - говорится в сообщении.

После деоккупации Волчанска экс-полицейские скрылись вместе с захватчиками, кинув свою российскую форму и оружие.

Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР 02

Смотрите: ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию. ФОТО

Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР 03

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Харьковщина (5577) государственная измена (1540) ГБР (2989)


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К любой власти могут примазаться... Не зря люди всех времен и народов не уважают лягавых...
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21.10.2022 17:08 Ответить
МВС и СБ/У самое большое количество предателей,что ж вы так плохо проводите отбор?
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21.10.2022 17:11 Ответить
Статистика зрадників серед слуг народу більш цікава
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21.10.2022 17:14 Ответить
Вони думали, що "росія навсегда". Продажна мерзота
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21.10.2022 18:59 Ответить
мусора не люди. так казав аваков? потім став міністром. І жоден мусор не спитав авакова, що той мав на увазі.
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21.10.2022 19:39 Ответить
Підозра кому?, формі чи людям, країна має знати "героїв", а то війна закінчиться, а всяке гімно (зрадники) ще медалі можуть получити
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21.10.2022 23:39 Ответить
Десять экс полицейских должны быть повешены как безумные собаки
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22.10.2022 00:17 Ответить
 
 