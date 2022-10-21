Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене 10 бывшим полицейским из Волчанска Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Установлено, что после оккупации региона войсками Российской Федерации отдельные правоохранители вступили на службу во вновь незаконные правоохранительные органы оккупантов. Предатели дежурили на блокпостах, производили обыски у своих бывших коллег и их родственников. Зафиксированы факты "отжима" вещей у местных жителей и т.д.", - говорится в сообщении.
После деоккупации Волчанска экс-полицейские скрылись вместе с захватчиками, кинув свою российскую форму и оружие.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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