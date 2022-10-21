В Киеве задержан мужчина, застреливший военнослужащего во время дорожного конфликта, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители столицы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего во время конфликта на дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сегодня, 21 октября, около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.

Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителем "Хюндай" и "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры "Лексус" избили мужчину, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Погибший – военнослужащий, 1988 года рождения.

По полученной ориентировке патрульные остановили транспортное средство. Следователи в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали водителя, 1996 года рождения, и двух пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.

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Размочены уголовные производства в отношении двух пассажиров "Лексус" по ч. 4 ст. 296 - хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Фигурантам готовится сообщение о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.