В Киеве задержан мужчина, застреливший военнослужащего во время дорожного конфликта, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве правоохранители столицы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего во время конфликта на дороге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сегодня, 21 октября, около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.
Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителем "Хюндай" и "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры "Лексус" избили мужчину, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Погибший – военнослужащий, 1988 года рождения.
По полученной ориентировке патрульные остановили транспортное средство. Следователи в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали водителя, 1996 года рождения, и двух пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.
Размочены уголовные производства в отношении двух пассажиров "Лексус" по ч. 4 ст. 296 - хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Фигурантам готовится сообщение о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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Йще війна , й кожне падло , яке зі зброєю але не солдат й не полісмен повинен тримдіти від жаху скоріше діставати цю зброю !
Якщо цю мерзоту не "судити" по законах військового часу , то мерзота повилізає й московська ... й вороже ДРГ може так "діяти" . Проти такої бидломаси на "лєксусах" існує тільки один закон -- йще більше й незламна сила , навіть насильство . Тільки так ...
А йще на місті побратимів загиблого тупо ліквідував би вбивць . Це , розумово , не поверне товарища , але врятує якогось іншого бійця , на якого тисячу раз подумають , що стрибати деякі мажори на лексусах .
--"Для защіти от підарасов с оружиєм на дороге"...
вы уже и так как в Грузии - прокацапське лайно выбрали!
не тра довозити його до поліцейського участку, пхайте зразу в морг.
Застрелили хлопця і їздять собі без остраху неначе ермак їх в дупу цілує, а батьки за бабло "порішають" любе питання...
Готов поспорить что эти троим ничего не будет:следователь и судья возьмут взятки и им присудят условный срок за убийство по-неосторожности. Или второй вариант:главному подозреваемого выпустят под смешной залог и он через неделю окажется в Европе,США и тд-в зависимости от количества денег.
Костюм абібос - це як маркер бидлячества!
Можливо, тому, що на лексусах встигають «від'їхати» від військкоматів ???
Питання до Шмигаля та Стефанчука-Зеленського!!!
Це мабуть, «черговий батальйон на Лексусах», як у Відні та Монако, бо уже озброєні???
Невже розвідник з Авдіївки, бо номера авто «соромляться» показувати!!
Аля, ця гнида, убила Захисника України !!
Кто там такие новости пишет если даже правельно не могут написать? А усіх понесло розібрати їх))
Адже можливо це був тренований і навчений, можливо кваліфікований) військовий. Підготовка це час і гроші.
Сподіваюсь ця трійка вбивць отримає те на що заслужила
якогось з депутатів
Пожиттєве обом.
+ Звідки Лексус? Чим на життя заробляють?