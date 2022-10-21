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Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменен, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист написал в телеграмме.

Он отметил: "Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина хуйлом), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину.

Кінець виявився трохи передбачуваним".

Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменен, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине, - Казанский 01
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армия РФ (19224) плен (2610)


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Топ комментарии
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21.10.2022 19:52
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21.10.2022 19:58
+63
Прємію Дарвіна у студію...
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21.10.2022 19:52
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Лікуй, годуй, оберігай та обігрівай, - а воно, ******* паршива всерівно тебе ненавидить.
Для чого брати їх в полон?
Пристрілити, як паршиву вівцю, закопати ногами, засипати землею, просто порвати голими руками, для чого брати це сміття в полон?
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22.10.2022 00:00 Ответить
Если бы сразу пристрелили, то не было-бы этого круговорота "говна в природе".
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22.10.2022 03:30 Ответить
Це те, про що говорили з самого початку: в полон треба брати тільки найбільш "цінних" орків, інших - нищити, бо практично всі кацапські полонені, яких міняють на наших захисників, потім знову повертаються назад, вбивати українців.
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22.10.2022 07:28 Ответить
А шо низзя его бьіло сразу отправить к кабзону?
Столько мученій изза орка ********!!!
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22.10.2022 19:45 Ответить
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