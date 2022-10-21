Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменен, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист написал в телеграмме.
Он отметил: "Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина хуйлом), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину.
Кінець виявився трохи передбачуваним".
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Для чого брати їх в полон?
Пристрілити, як паршиву вівцю, закопати ногами, засипати землею, просто порвати голими руками, для чого брати це сміття в полон?
Столько мученій изза орка ********!!!