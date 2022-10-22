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Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две местные громады - Марганецкую и Никопольскую. Предварительно людей не зацепило.

Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе повреждено более 20 домов и несколько газопроводов.

Оборваны линии электропередач. Около 1000 семей осталось без света. Энергетики уже чинят сети", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ усилили обстрелы трех районов Днепропетровщины: есть разрушение инфраструктуры

Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач 01

Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач 02

Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач 03

обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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а по скількох ТЕС рф вдарили наші????
а якщо не вдарили то якого куя????
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22.10.2022 08:11 Ответить
Щоб нам перестали надавати допомогу?
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22.10.2022 08:32 Ответить
Якщо з РСЗВ, та важкої артилерії, то повинна бути відповідь. Але жодного разу про це не повідомляється. Орки "...тримали у напрузі" наших людей всю ніч, а чи був наказ бити по тих, хто обстрілював наших - не зрозуміло.
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22.10.2022 08:24 Ответить
Ця зараза, кацапня, буде стріляти до тих пір, поки наші їх не відгонять в їх болота. У емх нічого немає святого, просто гатять по мирних будинках, де проживають жінки і діти.Через деякий час ЗСУ виб'ють цих "асвабадітєлєй" з Херсона і візьметься за ту частину нашої території, звідки б'ють по Нікополю - Запорізьеій області.
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22.10.2022 08:25 Ответить
А коли ми будемо лупити їхню військову інфраструктуру? Нам дають зброють і вказують куди нею бити можна! А де *** наша зброя?Га "зелена владо???Скільки можна повторювати оту мантру "ми нє агрєсари"?!!! Обороняючись ворога не переможеш!!!
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22.10.2022 09:00 Ответить
 
 