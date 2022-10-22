Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач. ФОТОрепортаж
Ночью россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две местные громады - Марганецкую и Никопольскую. Предварительно людей не зацепило.
Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе повреждено более 20 домов и несколько газопроводов.
Оборваны линии электропередач. Около 1000 семей осталось без света. Энергетики уже чинят сети", - говорится в сообщении.
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а якщо не вдарили то якого куя????