Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли ракетами село Заречное Камышеватской ОТГ Запорожской обасти.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью нанесены 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеватской ОТГ.



К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений", – написал он.

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