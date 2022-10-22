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Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли ракетами село Заречное Камышеватской ОТГ Запорожской обасти.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью нанесены 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеватской ОТГ.

К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений", – написал он.

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Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти 01

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти 02

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти 03

обстрел (27151) Запорожская область (3083) Старух Александр (145)


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Что-то русня приуныла)
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22.10.2022 08:11 Ответить
Опять атака по детской площадке
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22.10.2022 08:12 Ответить
Не дивуйтеся, московити, які себе назвали у 1721 році росіянами, просто терористи, які мають ракети і ядерну бомбу.
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22.10.2022 08:21 Ответить
Шукайте крота в Зарічном
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22.10.2022 09:01 Ответить
Шо там шукати. Там окрім птахофабрики стратегічних об'єктів і військових немає. Звичайний тероризм і стрільба навмання
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22.10.2022 10:29 Ответить
 
 