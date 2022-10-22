Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли ракетами село Заречное Камышеватской ОТГ Запорожской обасти.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью нанесены 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеватской ОТГ.
К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений", – написал он.
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Gozzalik salonu
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