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За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

В течение суток в Донецкой области враг нанес 22 удара по мирному населению. Зафиксировано 30 разрушений в жилищном секторе в результате обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Под огнем оккупантов находились 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинск, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Северное, села Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка. Рашисты уничтожали Донетчину артиллерией, РСЗО "Ураган", "Град", "Смерч", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 45 гражданских объектов – 30 жилых домов, хозяйственное сооружение, гаражи, автомобили.

"Наибольшие обстрелы снова потерпел Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 4 раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые", - сообщили в полиции.

От артиллерийских обстрелов в Красногоровке и селе Парасковеевка получили травмы гражданские жители. В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города со стороны оккупантов реактивной системой залпового огня "Смерч".

За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 01
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 02
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 03
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 04
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 05
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 06
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 07
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 08
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 09
За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 10

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обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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