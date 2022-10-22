Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово в Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами мирного жителя.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские Киевщины установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги. В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - отметил Небытов.
По свидетельству родных, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.
"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала по обнаруженной одежде, которая была на мужчине в день исчезновения", - сообщил глава полиции области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У італійців хоч якась ідея була. А москальські виродки -- пітекантропи без мозку, що вбивають просто так.
Тупикова гілка еволюції.
да, вони були окупанти вбивали, тероризували, але принаймі в них був якийсь "орднунг" - не стріляти куда попало і не прибирати місяць трупи на вулиці
руZZкіє це "Планета обезьян"