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Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово в Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами мирного жителя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские Киевщины установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги. В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - отметил Небытов.

По свидетельству родных, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала по обнаруженной одежде, которая была на мужчине в день исчезновения", - сообщил глава полиции области.

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Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре 01

Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре 02

Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре 03

армия РФ (19224) Киевская область (4135) Небытов Андрей (163) военные преступления (1436)


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Еще одно доказательство что цель русофашистов ето не крым и не дамбас а уничтожение всей Украины и геноцид украинцев.
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22.10.2022 11:27 Ответить
Когда я называю руzких фашистами меня мои родители постоянно поправляют. Говорят не называй руzких фашистами. Фашисты такого не творили. Так что руzкие ето самые гнилые выродки из Ада против которых фашисты ето невинные дети.
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22.10.2022 11:30 Ответить
Exactly.

У італійців хоч якась ідея була. А москальські виродки -- пітекантропи без мозку, що вбивають просто так.

Тупикова гілка еволюції.
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22.10.2022 12:43 Ответить
дійсно, ні фашисти, ні нацисти такого не виробляли
да, вони були окупанти вбивали, тероризували, але принаймі в них був якийсь "орднунг" - не стріляти куда попало і не прибирати місяць трупи на вулиці

руZZкіє це "Планета обезьян"
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22.10.2022 14:09 Ответить
 
 