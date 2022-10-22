Тело еще одного убитого россиянами мирного жителя обнаружено в лесу Киевской области: Ехал на велосипеде к сестре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово в Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами мирного жителя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские Киевщины установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги. В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - отметил Небытов.

По свидетельству родных, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала по обнаруженной одежде, которая была на мужчине в день исчезновения", - сообщил глава полиции области.

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