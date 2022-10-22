Знак судьбы для Путина, настоящая цель "спецоперации", "Судный день" Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Истинная цель "спецоперации"

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"Судный день"

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Правильно сделали

Знак судьбы

...и это еще не самое страшное

Найди отличия

Пабеда

Мобилизация в Москве

Велике прибирання

Гойда!

Дальше – Кремль

Мирного решения не будет!

Соскучились?

Осторожно!

Кто-то неудачно покурил на электроподстанции

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