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Знак судьбы для Путина, настоящая цель "спецоперации", "Судный день" Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Истинная цель "спецоперации"
"Судный день"
Правильно сделали
Знак судьбы
...и это еще не самое страшное
Найди отличия
Пабеда
Мобилизация в Москве
Велике прибирання
Гойда!
Дальше – Кремль
Мирного решения не будет!
Соскучились?
Осторожно!
Кто-то неудачно покурил на электроподстанции
Больше фотошопов смотрите здесь.
Топ комментарии
+23 Віталій Маркович
показать весь комментарий22.10.2022 13:40
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.10.2022 14:19
+12 Евгений Гриб #426942
показать весь комментарий22.10.2022 13:30
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им на них тупо плевать.. не сработает...