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Знак судьбы для Путина, настоящая цель "спецоперации", "Судный день" Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Истинная цель "спецоперации"

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Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Судный день"

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Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Правильно сделали

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Знак судьбы

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

...и это еще не самое страшное

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Найди отличия

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Пабеда

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Мобилизация в Москве

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Велике прибирання

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Гойда!

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Дальше – Кремль

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Мирного решения не будет!

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Соскучились?

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Осторожно!

Знак судьбы для Путина, настоящая цель спецоперации, Судный день Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Кто-то неудачно покурил на электроподстанции

Больше фотошопов смотрите  здесь.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6967) путин владимир (31267) россия (95526) фотожаба (14389) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+23
та їм насрати на своїх полонених!
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22.10.2022 13:40
+19
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22.10.2022 14:19
+12
рассмешил
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22.10.2022 13:30
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Чтобы прекратить удары по энергообъектам, Украине достаточно разместить на них группы попавших в плен кацапских солдат и включить трансляцию
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22.10.2022 13:24 Ответить
рассмешил
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22.10.2022 13:30 Ответить
пленные забеспокоились
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22.10.2022 13:33 Ответить
та їм насрати на своїх полонених!
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22.10.2022 13:40 Ответить
они сваих не бросают...
им на них тупо плевать.. не сработает...
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22.10.2022 13:41 Ответить
Шикарна ідея, до речі! Чому розумних людей немає у владі?
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23.10.2022 06:52 Ответить
Хіба шо самого йухла туди размєстіть. По кускам...
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22.10.2022 13:46 Ответить
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22.10.2022 14:17 Ответить
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22.10.2022 14:19 Ответить
 
 