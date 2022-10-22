Обломки ракеты с зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом в 400 кг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграме.

"Обломки крылатой ракеты оккупантов только что обнаружили наши полицейские в одном из районов Киевской области", - отметил он.

По словам Небытова, "пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг".

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную ликвидацию этого смертоносного оружия россиян.

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