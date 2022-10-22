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Обломки ракеты с зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом в 400 кг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграме.

"Обломки крылатой ракеты оккупантов только что обнаружили наши полицейские в одном из районов Киевской области", - отметил он.

По словам Небытова, "пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг".

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную ликвидацию этого смертоносного оружия россиян.

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Обломки ракеты с зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в Киевской области 01

Обломки ракеты с зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в Киевской области 02

Обломки ракеты с зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в Киевской области 03

Киевская область (4135) ракеты (3569) Небытов Андрей (163)


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Топ комментарии
+17
Вот такой вот подарок от мышебратьев. Всех кто до сих пор считает что орки нам братья привозить туда и головой об ету ракету
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22.10.2022 14:12
+11
..В Шебекино очень много взрывов ( Белгородская обл).. обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price. Жители также пишут, что у них нет света и воды...губер заявил, что на данный момент ранены пять человек, разрушены ряд социальных объектов...что же случилось?..https://twitter.com/i/status/1583760102472851456 КРАСІВОЄ
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22.10.2022 14:16
+5
Слава нашим Героям ❤️🙏🙏🙏💙💛👍👍👍‼️Зоркие Соколики ‼️🍀🍀🍀🍀🍀КРАСАВЧИКИ‼️
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22.10.2022 14:25
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Вот такой вот подарок от мышебратьев. Всех кто до сих пор считает что орки нам братья привозить туда и головой об ету ракету
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22.10.2022 14:12 Ответить
Слава нашим Героям ❤️🙏🙏🙏💙💛👍👍👍‼️Зоркие Соколики ‼️🍀🍀🍀🍀🍀КРАСАВЧИКИ‼️
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22.10.2022 14:25 Ответить
..В Шебекино очень много взрывов ( Белгородская обл).. обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price. Жители также пишут, что у них нет света и воды...губер заявил, что на данный момент ранены пять человек, разрушены ряд социальных объектов...что же случилось?..https://twitter.com/i/status/1583760102472851456 КРАСІВОЄ
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22.10.2022 14:16 Ответить
Все дело в том что таварисч ездит на допотопных жигулях и с колорадской ленточкой
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22.10.2022 14:22 Ответить
обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price.

разрушены ряд социальных объектов

незрозуміло ... може каци самі "******** Воронєж" ??
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22.10.2022 14:31 Ответить
Конечно же нет. За паребриком столько жирных военных целей, что бомбить не перебомбить. Зачем на бесполезные цели тратить боеприпасы.
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22.10.2022 14:50 Ответить
У них така точна та надійна зброя, що 10 жовтня, коли на нашу територію зайшло 73 ракети з мопедами, скабеева раділа пуску 150. Риторичне питання: де решта?

Дивно, що від їх прикордоння взагалі щось ціле лишилося.
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22.10.2022 15:23 Ответить
Ага, їхня електро підстанція, чи що тоді в них горіло, вкрала ракети.
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22.10.2022 15:44 Ответить
Там до нашей границы с той стороны, 20 мин езды. Как на Волчанск к нам. Большой химкомбинат в Шебекино.
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22.10.2022 19:03 Ответить
Коли вже вся московщина бцуде зоною суцільних бомбардувань та випробовування всіх сможливих зразків зброї ?
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22.10.2022 14:16 Ответить
х101\555
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22.10.2022 14:20 Ответить
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:32 Ответить
Це Ви зерйозно ?? Може краще у землю закопати ? Це сарказм, якщо що ...
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22.10.2022 16:17 Ответить
Ось так відповідають ті, кого годує Україна. ---
"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу",
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22.10.2022 15:25 Ответить
 
 