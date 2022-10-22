В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с доступом к интернету вследствие ракетных обстрелов России. ФОТО
Вследствие ракетного удара 22 октября в нескольких областях Украины наблюдаются проблемы с интернетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные экспертной группы NetBlocks.
"Данные в реальном времени показывают сбои в интернете на юге Украины, что отвечает новым российским ракетным атакам сегодня утром по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Наиболее пострадали Николаевская и Хмельницкая области. Также зафиксированы проблемы с интернетом в городах Ривне, Луцк, Житомир, в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.....так само неможливо відрубити електрику бо влада звичайно заздалегід подбала про наявність запасних трансформаторів а після їх закінчення закупку таких з-за кордону.....а також зараз йде активне спорудження над трансформаторами бетонних конфайментів....причому трансформатори тепер заглублюють в землю.......
... так шо не переживай все буде УКРАЇНА !
Доречі - без електрики інтернет взагалі не працює. Відрубають світло - відрубається інтернет.