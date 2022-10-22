В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с доступом к интернету вследствие ракетных обстрелов России. ФОТО

Вследствие ракетного удара 22 октября в нескольких областях Украины наблюдаются проблемы с интернетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные экспертной группы NetBlocks.

"Данные в реальном времени показывают сбои в интернете на юге Украины, что отвечает новым российским ракетным атакам сегодня утром по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Наиболее пострадали Николаевская и Хмельницкая области. Также зафиксированы проблемы с интернетом в городах Ривне, Луцк, Житомир, в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе.

Читайте также: В 6 городах существенные сложности с интернетом, в 8 областях частично исчезла и ухудшилась связь, - Федоров