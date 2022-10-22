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В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с доступом к интернету вследствие ракетных обстрелов России. ФОТО

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Вследствие ракетного удара 22 октября в нескольких областях Украины наблюдаются проблемы с интернетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные экспертной группы NetBlocks.

"Данные в реальном времени показывают сбои в интернете на юге Украины, что отвечает новым российским ракетным атакам сегодня утром по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Наиболее пострадали Николаевская и Хмельницкая области. Также зафиксированы проблемы с интернетом в городах Ривне, Луцк, Житомир, в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе.

В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с доступом к интернету вследствие ракетных обстрелов России 01

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доступ (58) интернет (1706) обстрел (27151)


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Шоб вам цапи не було покою нI на цим, нI на тIм свIтI. АмIнь!
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22.10.2022 17:47 Ответить
Помню пару тижнів тому тут один "експерт" дуже розказував що неможливо в Україні відрубити інтернет...
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22.10.2022 18:11 Ответить
звичайно неможливо бо є старлінк від ілони масковської ))))))))
.....так само неможливо відрубити електрику бо влада звичайно заздалегід подбала про наявність запасних трансформаторів а після їх закінчення закупку таких з-за кордону.....а також зараз йде активне спорудження над трансформаторами бетонних конфайментів....причому трансформатори тепер заглублюють в землю.......
... так шо не переживай все буде УКРАЇНА !
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22.10.2022 18:30 Ответить
... І якщо не все, то більшість з цього можна було дійсно зробити. Але, як ми бачимо, влада здатна тільки годувати народ відосиками і вимагати реакції світу, замість того, щоб самим діяти.
Доречі - без електрики інтернет взагалі не працює. Відрубають світло - відрубається інтернет.
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22.10.2022 18:59 Ответить
цікаво чи є запасні трансформатори.. мали б бути тисячі таких готових до комплетування запчастин... з закупкою таких деталей не мало би бути жодних проблем бо через обленерго проходять шалені потоки грошей, це навіть логічно в мирний час.....критична інфраструктура вс- таки.....питання мабуть риторичне.....можливо я шось не розумію....
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22.10.2022 19:08 Ответить
Зараз у будь-якому регіоні України вимикають електрику на кілька годин на добу і в цей час мобільний інтернет не працює. Але ж, в таких умовах мобільні оператори деруть три шкури за послуги, якими люди не в змозі користуватися. Коли нажеруться, курви?
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22.10.2022 19:49 Ответить
Напишить скаргу.. Илона Маску, прекращай кормить Банду путлера и Романа Абрамовича 😆🤣
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22.10.2022 19:54 Ответить
🤣
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22.10.2022 20:06 Ответить
Навіщо нам звертатися жо Маска, у нас є свій вибраний нарідом Володимир Зеленський і він має знати, що без своїх ракет дільністю понад 1000 км нам ворога прийдеться долати довго і за рахунок життя найкращих. Орденонісці в небезпеці.
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22.10.2022 21:19 Ответить
 
 