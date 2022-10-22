Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из "Стингера". Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбили российскую крылатую ракету на севере Киевской области выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ССО сообщает в телеграм-канале.

В частности, во время боевого дежурства одно из подразделений Сил специальных операций получило сигнал о ракетном пуске, совершенном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

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Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", — отметили в ССО.

Вместе с тем, в Киевской области в субботу, 22 октября, удалось отразить минимум четыре воздушные атаки российских военных, рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в телеграм-канале.

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"Место падения сбитой ракеты оккупантов в одном из районов области. Работают полицейские и ГСЧС. Как минимум 4 мощных воздушных атаки врага удалось отразить сегодня Вооруженным силам Украины на Киевщине", - заявил Небытов.













