Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из "Стингера". Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага. ВИДЕО+ФОТО
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбили российскую крылатую ракету на севере Киевской области выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ССО сообщает в телеграм-канале.
В частности, во время боевого дежурства одно из подразделений Сил специальных операций получило сигнал о ракетном пуске, совершенном российскими самолетами из района города Борисоглебск.
Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.
"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", — отметили в ССО.
Вместе с тем, в Киевской области в субботу, 22 октября, удалось отразить минимум четыре воздушные атаки российских военных, рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в телеграм-канале.
"Место падения сбитой ракеты оккупантов в одном из районов области. Работают полицейские и ГСЧС. Как минимум 4 мощных воздушных атаки врага удалось отразить сегодня Вооруженным силам Украины на Киевщине", - заявил Небытов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це:
завод "Авангард" (москва) - c300, c400
завод "Новатор" (єкатеринбург) - калібр
Новосибірськ - кинжали
Воткінськ(удмуртія) -іскандери
вода-мокрая , трава-зеленая