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Новости Фото Война
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Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из "Стингера". Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбили российскую крылатую ракету на севере Киевской области выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ССО сообщает в телеграм-канале.

В частности, во время боевого дежурства одно из подразделений Сил специальных операций получило сигнал о ракетном пуске, совершенном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

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Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", — отметили в ССО.

Вместе с тем, в Киевской области в субботу, 22 октября, удалось отразить минимум четыре воздушные атаки российских военных, рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в телеграм-канале.

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"Место падения сбитой ракеты оккупантов в одном из районов области. Работают полицейские и ГСЧС. Как минимум 4 мощных воздушных атаки врага удалось отразить сегодня Вооруженным силам Украины на Киевщине", - заявил Небытов.

Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 01
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 02
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 03
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 04
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 05
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 06
Бойцы ССО сбили российскую ракету на Киевщине выстрелом из Стингера. Всего в области удалось отразить минимум четыре воздушные атаки врага 07

Автор: 

Киевская область (4135) крылатые ракеты (881) ССО (526) Небытов Андрей (163)


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Топ комментарии
+12
Красавцы!...
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22.10.2022 17:46
+5
Вкотре наголошую, поки не будуть знищені основні кацапські ракетні заводи, обстріли триватимуть нескінченно!
Це:
завод "Авангард" (москва) - c300, c400
завод "Новатор" (єкатеринбург) - калібр

Новосибірськ - кинжали

Воткінськ(удмуртія) -іскандери
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22.10.2022 20:48
+4
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22.10.2022 18:06
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Красавцы!...
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22.10.2022 17:46 Ответить
На Українській правді пушуть збили 18 ракет
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22.10.2022 17:51 Ответить
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22.10.2022 18:06 Ответить
Это вопрос к зельцману?
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22.10.2022 18:22 Ответить
А чим тобі асфальт не подобається ?
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22.10.2022 18:23 Ответить
Что асфальт, где асфальт7
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22.10.2022 18:42 Ответить
Там де ракети повинні бути.
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22.10.2022 18:58 Ответить
Нам треба пару раз їбанути по кремлю і один раз по мавзолею(бо віщуни кажуть, що поки то зло не закопають в землю, добра не буде)
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22.10.2022 19:19 Ответить
так **** кто тебе не дает? ракеты же у тебя есть 100%
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23.10.2022 03:28 Ответить
Вкотре наголошую, поки не будуть знищені основні кацапські ракетні заводи, обстріли триватимуть нескінченно!
Це:
завод "Авангард" (москва) - c300, c400
завод "Новатор" (єкатеринбург) - калібр

Новосибірськ - кинжали

Воткінськ(удмуртія) -іскандери
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22.10.2022 20:48 Ответить
капитан очевидность! бла-бла-бла
вода-мокрая , трава-зеленая
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23.10.2022 03:29 Ответить
Грузинские легионеры захватили танк Т-90...мабуть скоро приедут спецы ЦРУ...для обработки данных об этом металлоломе... интересные факты вылезли про это дерьмо Путлер Капута...
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22.10.2022 18:40 Ответить
кацапракета з фанерними крилами??? "круто"!!!
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22.10.2022 19:40 Ответить
На околицях міста , на даху багатоповерхівки можно поставити по 2 бійці з стінгірами....
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22.10.2022 21:38 Ответить
***** бойцов надо ставить навесь периметр и стингеров не хватит
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23.10.2022 03:30 Ответить
 
 