Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Ривненской области вследствие вражеских ракетных обстрелов повреждены 9 зданий, сейчас идет восстановление кровель и окон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.

"Вследствие ракетных ударов на территории Ривненского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Соответствующие замеры уже сделаны. В настоящее время поводят восстановление кровель и окон", - отметил он.

Работы продолжаются.

"Благодарю территориальные громады, районную военную администрацию и всех причастных за оперативность и скоординированность", - отметил председатель ОВА.

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