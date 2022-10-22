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Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Ривненской области вследствие вражеских ракетных обстрелов повреждены 9 зданий, сейчас идет восстановление кровель и окон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.

"Вследствие ракетных ударов на территории Ривненского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Соответствующие замеры уже сделаны. В настоящее время поводят восстановление кровель и окон", - отметил он.

Работы продолжаются.

"Благодарю территориальные громады, районную военную администрацию и всех причастных за оперативность и скоординированность", - отметил председатель ОВА.

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Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА 01

Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА 02
Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА 03

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Автор: 

обстрел (27151) Ровенская область (1233)


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Бульбоговно разрешает ху.лофашистам стрелять по Украине. Суку уатую повесят как шакала и засунут в очко карты его как фитиль.
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22.10.2022 19:54 Ответить
Усі ракети було випущено з південого напрямку-бабуля узбагойся
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22.10.2022 19:59 Ответить
Бабулей навай свою маму понял поц.
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22.10.2022 20:14 Ответить
 
 