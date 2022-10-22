Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА. ФОТОрепортаж
В Ривненской области вследствие вражеских ракетных обстрелов повреждены 9 зданий, сейчас идет восстановление кровель и окон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.
"Вследствие ракетных ударов на территории Ривненского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Соответствующие замеры уже сделаны. В настоящее время поводят восстановление кровель и окон", - отметил он.
Работы продолжаются.
"Благодарю территориальные громады, районную военную администрацию и всех причастных за оперативность и скоординированность", - отметил председатель ОВА.
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Саша Пончик
показать весь комментарий22.10.2022 19:54 Ответить Мне нравится 1
Юрій Лам
показать весь комментарий22.10.2022 19:59 Ответить Мне нравится 1
Саша Пончик
показать весь комментарий22.10.2022 20:14 Ответить Мне нравится 0
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