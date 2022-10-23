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Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают совершать террор. Утром ударили по Никополю из РСЗО. Предварительно – три человека пострадали, есть повреждения зданий. Также произошел пожар. Детали уточняются", – рассказал он.

"Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что пострадали 5 человек в результате удара по Никополю.

Смотрите также: Россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены более 20 домов, газопроводы и линии электропередач. ФОТОрепортаж

Утром россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем Никополь. Предварительно ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд…

В городе изуродованы дома, детский сад и несколько частных предприятий", - написал он.

Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий 01

Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий 02

Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий 03

Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий 04

Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий 05

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обстрел (27165) Никополь (1021) Днепропетровская область (3953)


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