Утром россияне ударили из РЗРО по Никополю, 5 человек пострадали, повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают совершать террор. Утром ударили по Никополю из РСЗО. Предварительно – три человека пострадали, есть повреждения зданий. Также произошел пожар. Детали уточняются", – рассказал он.

"Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что пострадали 5 человек в результате удара по Никополю.

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Утром россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем Никополь. Предварительно ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд…

В городе изуродованы дома, детский сад и несколько частных предприятий", - написал он.















